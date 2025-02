Delhi Election Results 2025: बैंड-बाजा और शहनाई की धुन पर नाचते कार्यकर्ता, BJP मुख्यालय में जश्न; देखें वीडियो

Delhi Election Results 2025: दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों के मतों की गिनती हो रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई गिनती अभी जारी है और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तमाम आंकड़ों में दिल्ली की 70 सीटों में बीजेपी 40 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में दिल्ली मुख्यालय के बाहर जश्न जारी है। सेल्फी लेती महिलाएं, पोर्टेबल स्पीकर से बजते संगीत, नाचते कार्यकर्ता और बजती शहनाई, यह हाल बीजेपी मुख्यालय के बाहर का है।

जहां चारों तरफ खुशी और जश्न का नजारा देखने को मिल रहा है। लोग नगाड़ों की थाप के साथ-साथ भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं। मतगणना के प्रत्येक दौर के बाद, संगीत की ध्वनि और तीव्रता बढ़ जाती है।

#WATCH | Delhi: BJP is set to form the government in Delhi; visuals from BJP headquarters As of now, BJP has won 15 seats and is leading on 32 seats. #DelhiElections2025 pic.twitter.com/U5PTdIzIrD

वहीं, आम आदमी पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद हार रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर सूना पड़ा है। हाई-प्रोफाइल नई दिल्ली सीट पर, भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह जीत गई है जबकि अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा से हार गए हैं। वहीं मनीषा सिसोदिया भी हार गए। आप के कई बड़े नेताओं की हार ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है।

#WATCH | Delhi: BJP workers celebrate outside party office as the party is set to form the government in Delhi



As of now, BJP has won 19 seats and is leading on 28 seats#DelhiElections2025pic.twitter.com/2lyafaZixl