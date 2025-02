Delhi Election Results 2025: शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत, 37 सीट पर आगे, आप 27 सीट पर, AAP के बड़े दिग्गज बीजेपी से चल रहे पीछे

Highlights Delhi Election Results 2025: आप अभी 27 सीट पर आगे है। Delhi Election Results 2025: बहुमत के लिए 36 सीट की जरूरत है। Delhi Election Results 2025: भाजपा ने 37 सीट पर आगे हैं।

Delhi Election Results 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतगणना जारी है। आयोग 8 फरवरी को 70 सदस्यीय दिल्ली चुनाव 2025 के नतीजे घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। भाजपा ने शुरुआती रुझान में बहुमत हासिल कर लिया है और 37 सीट पर आगे हैं। बहुमत के लिए 36 सीट की जरूरत है। आप अभी 27 सीट पर आगे है। भाजपा की शिखा राय, कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा, आप उम्मीदवार मनीष सिसौदिया, सौरभ भारद्वाज सहित कई उम्मीदवारों को मतगणना से पहले विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हुए देखा गया।

#WATCH | Delhi: BJP MLA candidate from Greater Kailash, Shikha Rai says, "I am sure that the BJP will form the government with a huge majority... The allegations levelled by the AAP are proof that they are losing the elections... The people of Delhi also want development like the… pic.twitter.com/gXP6Euv8tX — ANI (@ANI) February 8, 2025

#WATCH | BJP candidate from Kalkaji assembly constituency, Ramesh Bidhuri offers prayers at his residence as counting of votes for #DelhiElectionResults begins



Sitting CM of Delhi - Atishi is the AAP candidate from the seat; Alka Lamba is representing Congress from Kalkaji seat pic.twitter.com/Yhokw5VoBl— ANI (@ANI) February 8, 2025

ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत और AAP को झटका लगने की भविष्यवाणी की गई है। आज का फैसला राष्ट्रीय राजधानी में अगले पांच साल की सरकार तय करेगा। पी-मार्क पीपुल्स पल्स, जेवीसी पोल, पीपल्स इनसाइट और चाणक्य स्ट्रैटेजीज सहित अधिकांश एग्जिट पोल ने दिल्ली में भाजपा की आसान जीत की भविष्यवाणी की है।

#Delhi | BSP MLA candidate from Ghonda, Sunder Lohiya says, "I have extended my support to AAP candidate Gaurav Sharma. If there is any party which follows the principles of Dr BR Ambedkar, then it is the Aam Aadmi Party." pic.twitter.com/zEnTEJVgpW — ANI (@ANI) February 8, 2025

As per early official trends, BJP leading in Vishwas Nagar and Shahdara assembly seats out of the total 70 seats in Delhi#DelhiElections2025https://t.co/GMgILZrcTRpic.twitter.com/hlOgMsbull — ANI (@ANI) February 8, 2025

इस बीच मैट्रिज़ ने दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया। माइंड ब्लिंक और वी प्रेसीड एकमात्र एग्जिट पोल हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की AAP के लिए भारी जीत की भविष्यवाणी की थी। प्रमुख उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

आप उम्मीदवार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नेता अलका लांबा और भाजपा के रमेश बिधूड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जंगपुरा सीट पर AAP के मनीष सिसोदिया का मुकाबला बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस के फरहाद सूरी से था.

Web Title: Delhi Election Results 2025 LIVE trend BJP majority ahead 37 seats, AAP on 27 seats AAP big guns trail behind BJP in early trends