Delhi Election Results 2025: हार पर बोले केजरीवाल- 'हम लोगों के बीच रहकर करेंगे सेवा...'

Delhi Election Results 2025: आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा के केजरीवाल 3,182 मतों से हार गए हैं। अपनी हार स्वीकार करते हुए केजरीवाल ने पहला बयान जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं। मैं इस जीत के लिए बीजेपी को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि वे उन सभी वादों को पूरा करेंगे जिनके लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया है।"

आप प्रमुख ने आगे कहा, "हमने पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बहुत काम किया है। हम न केवल एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि लोगों के बीच रहेंगे और उनकी सेवा करना जारी रखेंगे।"

#WATCH | On #DelhiElection2025, AAP national convener and former Delhi CM, Arvind Kejriwal, "We accept the mandate of the people with great humility. I congratulate the BJP for this victory and I hope they will fulfil all the promises for which people have voted them. We have…