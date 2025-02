Delhi Election Results 2025: "जिसने दिल्ली का नुकसान किया, उसका हो रहा नुकसान", अलका लांबा ने आतिशी की हार पर कही ये बात

Delhi Election Results 2025 Live: दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से AAP उम्मीदवार आतिशी अभी भी भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही हैं। इस बीच, कांग्रेस की अलका लांबा भी भारी अंतर से पीछे चल रही हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र 2025 के दिल्ली चुनावों में सबसे कड़ी टक्कर वाली सीटों में से एक थी, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) की मुख्यमंत्री आतिशी को कांग्रेस की अलका लांबा और भाजपा के रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा।

अलका लांबा ने आतिशी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जिसने दिल्ली का नुकसान किया, उसका नुकसान हो रहा है।"

कांग्रेस नेता का यह बयान कही न कही आम आदमी पार्टी की ओर इशारा है कि दिल्ली में जिस तरह से आप ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था, उसी तरह कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी हार का बदला लेने आई है।

अलका ने मतगणना केंद्र पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ""दिल्ली के गुनहगारों को दिल्ली माफ नहीं करेगी... मुझे नहीं पता कि कौन फायदे की स्थिति में है और किसे नुकसान हो रहा है, जिन्होंने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया- ये उनका नुकसान है।"

#WATCH | On #DelhiElectionResults trends, Congress candidate from Kalkaji seat, Alka Lamba says, "Delhi will not forgive the culprits of Delhi... I don't who is at advantageous position and who is facing the loss; those who damaged Delhi - it's their loss..." pic.twitter.com/9hesllRFaw