Delhi Election 2025 Exit Polls: दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल, जानिए कब, कहां और कैसे देखें

Delhi Election 2025 Exit Polls: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान बुधवार, 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी, शनिवार को घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले, बुधवार को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल राष्ट्रीय राजधानी के मूड का अनुमान लगाएंगे।

दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 1,55,37,634 मतदाता 699 उम्मीदवारों में से चुनाव करेंगे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा सीटें (70 में से) जीतने वाली राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाएगी।

एग्जिट पोल एक सर्वेक्षण है जिसमें मतदान करने वाले लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है, ताकि चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाया जा सके।

दिल्ली चुनाव 2025 एग्जिट पोल के नतीजे बुधवार शाम 6:30 बजे के बाद घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन यानी 5 फरवरी को शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

Ban on Exit Poll🚫



Time Period 👇



7.00 AM - 5 Feb, 2025

To

6.30 PM - 5 Feb, 2025



एग्जिट पोल पर प्रतिबंध 🚫



समय सीमा 👇



5 फरवरी, 2025- 7:00 पूर्वाह्न

से

5 फरवरी, 2025 - 6:30 अपराह्न