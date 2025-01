Delhi Election 2025: चुनाव आयोग ने अवध ओझा के मतदाता पहचान पत्र हस्तांतरण के लिए AAP का अनुरोध स्वीकार किया

Highlights AAP प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की जिसके बाद ईसी ने अवध ओझा के वोट ट्रांसफर के लिए AAP के अनुरोध को स्वीकार किया प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा नेताओं के पते पर मतदाता पंजीकरण के लिए कई आवेदनों का मुद्दा भी उठाया

Delhi Election 2025: भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को पटपड़गंज से पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के वोट ट्रांसफर के लिए आप के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यह घटनाक्रम दिल्ली की सीएम आतिशी, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी सांसद संजय सिंह सहित आप नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात के बाद हुआ है। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी की मांग स्वीकार कर ली है।

आप प्रतिनिधिमंडल ने ओझा के मतदाता पहचान पत्र को ग्रेटर नोएडा से दिल्ली स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया। इससे पहले केजरीवाल ने कहा कि यह एक जरूरी मुद्दा है क्योंकि ओझा की उम्मीदवारी उनके वोट को दिल्ली स्थानांतरित करने पर निर्भर करती है ताकि वह नामांकन पत्र दाखिल कर सकें। ओझा ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली में अपने वोट को स्थानांतरित करने के लिए 7 जनवरी को फॉर्म 8 दाखिल किया था - ऐसा करने की आखिरी तारीख - लेकिन दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश के जरिए अंतिम तिथि को बदलकर 6 जनवरी कर दिया, आप प्रमुख ने दावा किया। उन्होंने कहा, "यह कानून के खिलाफ है" और संदेह जताया कि इस कदम का उद्देश्य ओझा को चुनाव लड़ने से "जानबूझकर रोकना" है।

#WATCH | Delhi CM Atishi, AAP National Convenor Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann and party MP Sanjay Singh leave from the Election Commission of India. pic.twitter.com/IOaX8Kp2jO