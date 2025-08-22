Delhi School: द्वारका में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, इस हफ्ते की चौथी घटना ने पुलिस की नाक में किया दम

Delhi School: राजधानी दिल्ली में मासूम बच्चों की जान का दुश्मन बने शख्स ने एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। शुक्रवार, 22 अगस्त को द्वारका सेक्टर 7 स्थित एक स्कूल को धमकी मिली है। जो इस हफ़्ते की चौथी ऐसी घटना है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद थे।

इससे एक दिन पहले, गुरुवार को, राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 100 स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये धमकियाँ 'टेरराइज़र्स 111' द्वारा जारी की गई थीं, वही समूह जिसने सोमवार और बुधवार को शहर के स्कूलों को इसी तरह की धमकियाँ भेजी थीं। "हम टेरराइज़र्स 111 और ViLE समूह हैं। हमने आपकी पूरी इमारत और हर प्रमुख वार्ड, पाइप बम, रासायनिक उपकरण, आईसीयू में टाइमर, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति वार्ड, आपातकालीन निकास द्वार और प्रशासनिक कार्यालयों में बम लगा दिए हैं, ताकि सब कुछ तहस-नहस कर दिया जाए।"

"हमने आपके सभी आईटी सिस्टम हैक कर लिए हैं, हमने कोडेक्स पोर्टल में सेंध लगाई है और हर स्टाफ सदस्य के ईडीआर और एलईईपी पोर्टल में सेंध लगाई है, इसे सभी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं कि आप सभी कहाँ रहते हैं, जब यह इमारत फटेगी और खून-खराबा होगा, तो उसके बाद हर स्टाफ सदस्य के घर होंगे।" हमें आपके कार्यक्रम, आपके सुरक्षा कोड, सब कुछ मिल गया है," मेल में लिखा था। इसमें आगे लिखा था, "आतंकवादी 111 और ViLE माफ़ नहीं करते, मत भूलिए, चेतावनियाँ तभी आपके दिमाग में आएंगी जब चुप्पी टूटेगी।"

अधिकारियों ने बताया कि इन स्कूलों में आकाश पब्लिक स्कूल, प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, ब्लू बेल्स इंटरनेशनल स्कूल, बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल, राव मान सिंह स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मैक्स फोर्ट स्कूल और द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। धमकियों की सूचना मिलते ही पुलिस दल, दमकलकर्मी और बम निरोधक दस्ते तुरंत परिसर में पहुँच गए।

सोमवार को, दिल्ली भर के 32 स्कूलों को इसी तरह की धमकियाँ मिलीं, जो बाद में झूठी निकलीं।

बुधवार को, राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 50 स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकियाँ मिलीं, जिन्हें फिर से शरारतपूर्ण बताया गया।

