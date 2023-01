दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी, जानें आप नेता ने ट्वीट कर क्या कहा...

Highlights आरोपियों में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली और अमित अरोड़ा शामिल हैं। अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोपपत्र में नामजद किया गया है। सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली सचिवालय स्थित उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय पर छापा मारा है।

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि आज फिर CBI मेरे दफ़्तर पहुँची है। उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ़्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे और, मेरे गाँव तक में छानबीन करा ली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे ख़िलाफ न कुछ मिला हैं, न मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ ग़लत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है।

CBI raids are underway at the office of Delhi Deputy CM Manish Sisodia in Delhi Secretariat. https://t.co/c5B7dmJGvvpic.twitter.com/jR1W0m7ntb