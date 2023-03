Delhi Corona virus infection: सितंबर के बाद पहली बार 300 का आंकड़ा, संक्रमण दर बढ़कर 13.89 प्रतिशत, दो लोगों की मौत

Highlights कोविड से संबंधित दो और मौतों की भी सूचना मिली है। मंगलवार को 11.82 प्रतिशत की संक्रमण दर के साथ 214 मामले सामने आये थे। मरने वालों की कुल संख्या 26,526 हो गई।

Delhi Corona virus infection:दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 300 नए मामले सामने आये, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 13.89 प्रतिशत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों ने पिछले साल सितंबर के बाद पहली बार 300 का आंकड़ा छुआ है।

Delhi reports 300 new #COVID19 positive cases, 163 recoveries and 2 deaths in the last 24 hours.



Active cases 806 pic.twitter.com/Eo18OuV5qQ