Delhi Chunav Parinam 2025: बंपर जीत और बहुमत?, बीजेपी 50, आप 19 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे?, शुरुआती रुझानों में 27 साल बाद भाजपा की वापसी!

Highlights Delhi Chunav Parinam 2025 Live: कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा के रमेश बिधूड़ी से पीछे हैं। Delhi Chunav Parinam 2025 Live: भाजपा 50, आम आदमी पार्टी 19 और कांग्रेस एक सीट पर आगे है। Delhi Chunav Parinam 2025 Live: भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है।

Delhi Chunav Parinam 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 47, आम आदमी पार्टी (आप) 22 और कांग्रेस एक सीट पर आगे है। टेलीविजन चैनलों पर आ रहे ताजा रुझानों के अनुसार, नयी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, उनका मुकाबला भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा के रमेश बिधूड़ी से पीछे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शुरुआती रुझानों में जंगपुरा में पीछे बताए जा रहे हैं।

#DelhiElectionResults | As per the initial trends, BJP leads in 15 seats and AAP in 4 pic.twitter.com/na8b4kYzT2