दिल्ली: अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है ओलंपिक खिलाड़ी से मिलने का वक्त, निशानेबाज दीपक कुमार ने ट्वीट करके लगाई गुहार

दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके ओलंपियन दीपक कुमार दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय की खेल ईकाई द्वारा खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। खिलाड़ी दीपक कुमार ने इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने का प्रयास किया लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा उन्हें समय नहीं दिया गया है।

कॉमनवेल्थ खेल 2018 और एशियन खेल 2018 में देश की ओर से निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में भाग ले चुके दीपक कुमार दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में रहते हैं। दीपक का आरोप है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और इस मामले में वो सीएम केजरीवाल से मिलकर अपनी व्यथा बताना चाहते हैं लेकिन बीते 10 दिनों से प्रयास के बावजूद न तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन्हें समय दिया और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनकी मांग पर विचार किया।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा किये जा रहे इस बर्ताव से आहत दीपक कुमार ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपना दुख व्यक्त किया की है । उन्होंने लिखा है, "मैं बीते 10 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए मैंने दिल्ली सीएम कार्यालय को कई बार फोन किया और अन्य माध्यम से भी प्रयास किया लेकिन उनके दफ्तर के अधिकारियों ने सारे प्रयास को ठुकरा दिया। मैं शिक्षा विभाग की खेल शाखा से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा हूं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।"

I have been trying to meet @ArvindKejriwal since last 10 days .Tried @CMODelhi landline number and other methods but officials refused to do so. Facing harassment from officials of sports branch , directorate of education @AtishiAAP@Dir_Education .