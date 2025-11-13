Delhi: महिपालपुर में बस का टायर फटने से दहशत, विस्फोट जैसी आवाज से सहमे लोग

By अंजली चौहान | Updated: November 13, 2025 10:50 IST

Red Fort blast effect: दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन होटल के पास आज सुबह धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस ने बताया कि उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

Red Fort blast effect: दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन होटल के पास विस्फोट जैसी आवाज सुनने के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गुरुवार की सुबह हुए इस धमाके के बारे में बताया जा रहा है कि यह धमाका बस का टायर फटने की वजह से हुआ है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के अधिकारियों के अनुसार, उन्हें सुबह लगभग 9.18 बजे एक कॉल मिली और उन्होंने तुरंत तीन दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। सूत्रों ने बताया कि आवाज़ सुनने वाली एक महिला ने शुरुआती पीसीआर कॉल की, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुँचे।

दिल्ली पुलिस की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और बम निरोधक और अग्निशमन कर्मियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया।

हालांकि, गहन तलाशी के बाद, अधिकारियों ने कहा कि होटल परिसर के आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

एक बयान में, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "रेडिसन, महिपालपुर के पास एक विस्फोट की सूचना मिली और कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। कॉल करने वाले से संपर्क किया गया और बताया गया कि जब वह गुरुग्राम जा रहा था, तो एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी।" पुलिस ने कहा, "मौके पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। स्थानीय पूछताछ के दौरान, एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआँ जा रही एक डीटीसी बस का पिछला टायर फट गया था, इसलिए यह आवाज़ आई थी। स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है।"

10 नवंबर की शाम को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद राष्ट्रीय राजधानी और कई अन्य राज्यों में व्यापक जाँच चल रही है।

आत्मघाती हमलावर उमर नबी द्वारा चलाई जा रही कार, लाल किले के पुरानी दिल्ली इलाके से सटे लाल किला मेट्रो स्टेशन (गेट 1) के पास एक भीड़भाड़ वाले इलाके में फट गई।

इसमें शामिल वाहन की पहचान एक सफेद हुंडई i20 के रूप में हुई है। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

बुधवार को, केंद्र ने इस घटना को "आतंकवादी घटना" करार दिया। इस बीच, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि जाँच में यह भी शामिल है कि क्या विस्फोटकों (जैसे अमोनियम नाइट्रेट) का इस्तेमाल किया गया था।

