Delhi: गोविंदपुरी में झुग्गियों पर चला बुलडोजर, डीडीए की जमानी होने का दावा; आतिशी ने सरकार को घेरा

Delhi: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में स्थित भूमिहीन कैंप में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अधिकारियों ने बुधवार को सुबह ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। एक अधिकारी ने बताया कि गोविंदपुरी में सरकारी जमीन पर बनी 300 से अधिक झुग्गियों को गिराया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने शांतिपूर्ण तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ-साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। किसी को भी कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’’

ध्वस्तीकरण स्थल पर बुलडोजर घरों को जमींदोज करते देखे गए। यह कार्रवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा झुग्गी-झोपड़ी कैंप में घरों पर बेदखली नोटिस चिपकाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें ‘‘अतिक्रमण करने वालों को’’ तीन दिन के भीतर जगह खाली करने या कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई थी।

कैंप में रहने वाले अधिकतर निवासी प्रवासी श्रमिक हैं। कैंप में पिछले साल से अब तक तीन बार ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। इस साल मई और जून में तथा जुलाई 2023 में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था।

