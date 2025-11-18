Delhi Bomb Scare: दिल्ली के 5 कोर्ट और 2 CRPF स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड मौके पर मौजूद

Delhi Bomb Scare: राजधानी दिल्ली के पांच कोर्टों और दो 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ानें की धमकी मिली है। मंगलवार को मिली ईमेल धमकी के बाद सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और टीमें तैनात कर दी गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वॉड अभी एहतियात के तौर पर साकेत कोर्ट परिसर की स्कैनिंग कर रहा है।

साकेत कोर्ट ने लंच तक काम रोक दिया है और कहा है कि लंच के बाद काम फिर से शुरू होगा।

अधिकारियों ने सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और परिसर में एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर तैनात किया है।

जानकारी के मुताबिक, यह ईमेल 'जैश-ए-मोहम्मद' नाम के एक सेंडर ने भेजा था, जिसमें पटियाला कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और द्वारका कोर्ट समेत दिल्ली की पांच कोर्ट को धमकी दी गई थी।

CRPF स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले

मंगलवार को, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम की धमकी मिली, तो द्वारका और प्रशांत विहार के दो CRPF स्कूलों को भी बम की धमकी वाले ईमेल मिले। हालांकि, एक अधिकारी ने PTI को बताया कि बाद में बम की धमकी वाले ईमेल फर्जी निकले।

लाल किला कार ब्लास्ट

दिल्ली के लाल किला इलाके के पास हुए एक बड़े धमाके को एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, जिसमें एक हुंडई i20 में 90 kg से ज़्यादा विस्फोटक फट गए थे, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। कार को डॉ. उमर उन नबी चला रहा था, जो इस आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड है और हरियाणा के फरीदाबाद से ऑपरेट कर रहे JeM टेरर मॉड्यूल का एक अहम सदस्य है।

