Delhi Blast: गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA को सौंपी लाल किले में हुए धमाके की जांच

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने सोमवार शाम को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच आधिकारिक तौर पर अपने हाथ में ले ली है, जिसमें 12 लोग मारे गए और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यह धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में हुआ था। शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था।

केस एनआईए को सौंपे जाने के बाद, उसकी टीम तुरंत लाल किले के पास घटनास्थल पर पहुंची और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने आस-पास के इलाकों की जांच की, सबूत इकट्ठा किए और संदिग्धों की हरकतों का पता लगाने और ब्लास्ट की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया। यह साफ संकेत है कि सरकार इस ब्लास्ट को, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, एक आतंकी हमला मान रही है, क्योंकि एनआईए को सिर्फ आतंकी मामलों की जांच करने का ही अधिकार है।

अमित शाह ने हाई-लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की अध्यक्षता की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने घर पर एक हाई-लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, IB डायरेक्टर तपन डेका, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, DG NIA सदानंद वसंत डेट और J&K DGP नलिन प्रभात (वर्चुअली) शामिल हुए। शाह ने पुष्टि की कि ब्लास्ट के डिटेल एनालिसिस के लिए एक फॉलो-अप मीटिंग की जाएगी।

पुलवामा लिंक और गाड़ी का रूट

दिल्ली पुलिस की जांच से पता चलता है कि i20 कार जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से जुड़ी है, और हो सकता है कि इसे वहां के किसी निवासी ने खरीदा हो। CCTV फुटेज में संदिग्ध को अकेले कार में लाल किले की पार्किंग एरिया में आते-जाते देखा गया है, और जांचकर्ता 100 से ज़्यादा CCTV क्लिप, जिसमें टोल प्लाज़ा भी शामिल हैं, की जांच करते हुए दरियागंज की ओर उसके रूट का पता लगा रहे हैं।

रात भर तलाशी और हिरासत में पूछताछ

दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज, दरियागंज और आस-पास के इलाकों के होटलों में रात भर बड़े पैमाने पर छापे मारे और होटल रजिस्टर की अच्छी तरह से जांच की। चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस ने पुष्टि की कि हुंडई i20 में तीन लोग सवार थे, और बताया कि ब्लास्ट में अजीब तरह की चोटें आई हैं, जिनमें कोई छर्रे या छेद वाले घाव नहीं हैं, जिससे सुसाइड अटैक सहित सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है।

