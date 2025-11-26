Delhi Blast: NIA ने उमर को पनाह देने वाले सोयब को किया गिरफ्तार, फरीदाबाद में रहता था आरोपी

Delhi Blast: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फरीदाबाद के रहने वाले शख्स को दिल्ली लाल किले में हुए बम धमाके से ठीक पहले आतंकवादी उमर उन नबी को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। NIA ने कहा, “फरीदाबाद (हरियाणा) के धौज का रहने वाला सोयब इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 7वां आरोपी है।”

एजेंसी ने कहा कि जांच से पता चला है कि सोयब ने “10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके से पहले आतंकवादी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था।” इस धमाके में कई लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हुए थे।

एजेंसी के हवाले से कहा गया, “NIA ने इस मामले में अपनी जांच के दौरान कार बम धमाके करने वाले उमर के छह और खास साथियों को पहले भी गिरफ्तार किया था।”

सोयब इस मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार किया गया सातवां आरोपी है, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए एक 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है।

खबरों के मुताबिक, स्पोक्सपर्सन ने एक बयान में कहा, "एजेंसी सुसाइड बॉम्बिंग के सिलसिले में अलग-अलग लीड्स पर काम कर रही है, और इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए संबंधित पुलिस फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में राज्यों में सर्च कर रही है।"

ईटरली, आमिर राशिद अली नाम के एक आदमी को डॉ. उमर नबी के लिए कथित तौर पर एक सेफ हाउस का इंतज़ाम करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अली शायद डॉ. उमर नबी के संपर्क में आने वाला आखिरी व्यक्ति था।

लाल किले का पास ब्लास्ट केस

10 नवंबर (सोमवार) की शाम को, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव से लदी कार में धमाका हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए।

यह ब्लास्ट यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन डॉक्टरों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार करने और 2,900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव ज़ब्त करने के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद से जुड़े एक "व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल" का पता चला, जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था।

