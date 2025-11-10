Delhi Blast: 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया, 8 की मौत, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका
By संदीप दाहिमा | Updated: November 10, 2025 20:29 IST2025-11-10T20:26:47+5:302025-11-10T20:29:14+5:30
Delhi Blast: लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट, 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है। उनमें से 8 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है, चिकित्सा अधीक्षक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल ने ANI को बताया। CRPF के DIG किशोर प्रसाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, "अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं बस घटनास्थल पर जा रहा हूं..."
#WATCHदिल्ली: लाल किले के पास विस्फोट | CRPF के DIG किशोर प्रसाद मौके पर पहुंचे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
उन्होंने कहा, "अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं बस घटनास्थल पर जा रहा हूं..." pic.twitter.com/u5bjwEOgTt
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ADG (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने ANI से बात करते हुए बताया कि DGP ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।
#WATCH दिल्ली: लाल किले के पास हुए विस्फोट पर उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी एके मलिक ने कहा, "हमें शाम 6:55 बजे एक फोन आया था वहां एक गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ गाड़ियो में आग लग गई है... हमने 7:29 बजे आग बुझा दी थी... हम पुलिस से बात कर रहे हैं... हमारी सारी… pic.twitter.com/DmK1X81h3y— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025