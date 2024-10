AAP सरकार के विरोध में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने जहरीली यमुना में डुबकी लगाई, अस्पताल में हुए भर्ती

Highlights सचदेवा को भारी प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया बीमार हुए सचदेवा को गंभीर खुजली और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा फिलहाल उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भारी प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह कदम 2025 तक नदी को साफ करने के अपने वादे को पूरा करने में दिल्ली सरकार की कथित विफलता के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। गुरुवार को बीमार हुए सचदेवा को गंभीर खुजली और सांस लेने में तकलीफ के कारण फिलहाल दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पार्टी के एक बयान के अनुसार, उन्होंने नदी की सफाई के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग करने में दिल्ली सरकार के "भ्रष्टाचार" के लिए "माफी मांगने" के लिए डुबकी लगाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री एवं वरिष्ठ आप नेता गोपाल राय ने भाजपा के "नाटक" की आलोचना की और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पार्टी की सरकारों पर अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट जल से यमुना को प्रदूषित करने का आरोप लगाया।

बुधवार को सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2025 तक यमुना नदी को साफ करने के अपने संकल्प की याद दिलाते हुए उन्हें नदी में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी। यमुना का प्रदूषण और भी बदतर हो गया है, नदी में जहरीले झाग की मोटी परत जम गई है। हानिकारक रसायनों से युक्त इस झाग से सांस संबंधी समस्याओं और त्वचा में जलन सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो रहे हैं।

