दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस कमेटी की पहली बैठक, एमपी बिधूड़ी ने अवैध घुसपैठ और नशे के व्यापार पर अंकुश पर दिया जोर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 6, 2025 21:41 IST2025-11-06T21:40:59+5:302025-11-06T21:41:42+5:30
दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दक्षिण-पूर्व जिले की पुलिस ने हाल ही में भारत में अवैध रूप से 28 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। यह एक बड़ी सफलता है।
नई दिल्लीः दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में नवगठित दक्षिण—पूर्व जिला पुलिस कमेटी की बैठक आज सम्पन्न हुई। बैठक में डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी और विधायक श्री तरविंदर सिंह मारवाह और विधायक नेताजी राम सिंह के साथ दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम व डीडीए के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पुलिस ने जनता को आश्वासन दिए। बिधूड़ी ने कहा कि दक्षिण-पूर्व जिले की पुलिस ने हाल ही में भारत में अवैध रूप से 28 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। यह एक बड़ी सफलता है।
इसके अलावा मार्च से अब तक नशे का व्यापार करने वाले कम से कम चार गिरोह पुलिस की पकड़ में आए हैं। इनमें नाइजीरियाई और नेपाली लोगों द्वारा ऑपरेट किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिले को घुसपैठ और नशे से मुक्त करने से ही कई बड़ी समस्याओं और अपराध पर काबू पाया जा सकता है। इसलिए ऐसे अभियानों की लगातार जरूरत है।
बैठक में सदस्यों ने अन्य कई मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे हुए अवैध कब्जों से इलाके में कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। इससे प्रदूषण बढ़ता है और सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। बिधूड़ी ने सदस्यों से कहा कि वे पुलिस के साथ तालमेल करते हुए स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें। इससे समिति की सार्थकता सिद्ध होगी।