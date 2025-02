Delhi Assembly Elections 2025: AAP नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज, MCC उल्लंघन का लगा आरोप

Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली में हो रहे विधानसभा सीटों के लिए मतदान के बीच आप नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक और ओखला विधानसभा से उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

यह मामला जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 95/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223/3/5 और जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 126 के तहत दर्ज किया गया है।

कथित उल्लंघन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान के दिन हुआ है, जो सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राजधानी भर में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं।

