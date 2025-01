Delhi Elections 2025: केजरीवाल की पार्टी को तगड़ा झटका, नरेश यादव के तुरंत बाद AAP के 6 और मौजूदा विधायकों ने छोड़ी पार्टी

Delhi Assembly Elections 2025:दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। महरौली से विधायक नरेश यादव के इस्तीफे के बाद छह मौजूदा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से कुछ महीने पहले आए हैं, जिससे पार्टी के भीतर आंतरिक कलह की चिंता बढ़ गई है। यादव के बाहर निकलने के बाद जिन छह विधायकों ने इस्तीफा दिया उनमें शामिल हैं:

Aam Aadmi Party MLA from Mehrauli, Naresh Yadav resigned from the party



Naresh Yadav, who was an MLA for two consecutive terms, was made the candidate of the Aam Aadmi Party for the third time. But after the allegations in the sacrilege case were proved, Naresh Yadav himself… https://t.co/utUxvGfLb9pic.twitter.com/PL1gq3JVIj