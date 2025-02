Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग शुरू, 1.56 करोड़ मतदाता करेंगे अपने अधिकार का इस्तेमाल; 699 उम्मीदवारों की साख दांव पर

Highlights दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदान केंद्रों पर मॉक पोलिंग की दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर एलिस वाज़ ने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में योग्य मतदाता आज एक ही चरण में मतदान कर रहे हैं

Delhi Assembly Election 2025 Live: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा 2025 के लिए मतदान किया जा रहा है। बुधवार, 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र को वोटरों के लिए खोल दिया गया है। सुबह-सुबह वोटरों का अपने मतदाता केंद्र पहुंचना जारी है। दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए आज मतदान हो जाएगा जिसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे।

70 निर्वाचन सीटों पर 699 उम्मीदवारों ने दांव खेला है और करीब 1.56 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा, जिसमें सुचारू चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

यह चुनाव निर्णायक होने वाला है, जिसमें मतदाता यह तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी (आप) को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाना है या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या कांग्रेस के लिए राजनीतिक वापसी का मार्ग प्रशस्त करना है।

समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, 733 मतदान केंद्रों को वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने एक कतार प्रबंधन प्रणाली (QMS) ऐप पेश किया है, जिससे मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर वास्तविक समय में भीड़ के स्तर की जाँच कर सकते हैं।

