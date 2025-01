BJP Manifesto: घरेलू सहायकों को 1000000 रुपये का जीवन बीमा और 500000 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, जरूरतमंद छात्रों को ‘केजी से पीजी’ तक मुफ्त शिक्षा, देखें बड़ी बातें

Highlights Delhi Assembly BJP Manifesto: परीक्षाओं की तैयारी के लिए ₹15,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। Delhi Assembly BJP Manifesto: 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति भी करेंगे। Delhi Assembly BJP Manifesto: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दिल्ली में दोगुनी की।

Delhi Assembly BJP Manifesto: भाजपा ने दिल्ली चुनाव को लेकर कमर कस ली है। भाजपा ने दूसरा चुनावी घोषणापत्र जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को ‘केजी से पीजी’ तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। भाजपा दिल्ली में ‘पॉलिटेक्निक’ और कौशल केंद्रों में अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपये मासिक सहायता देने के लिए ‘आंबेडकर वजीफा योजना’ शुरू करेगी। सत्ता में आने पर भाजपा आप सरकार की ‘अनियमितताओं’ और ‘घोटालों’ की एसआईटी से जांच कराएगी।

भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि अगर पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो घरेलू सहायकों को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा और पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। दिल्ली में सत्ता में आने पर भाजपा यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 रुपये की सहायता देगी।

जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है।



विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके सामने पहले अपनी बात रखी थी, आज उसके दूसरे भाग को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं।



बिना किसी बहाने या आरोप, पड़ोसी राज्य, एमसीडी, एनडीएमसी और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। आप सरकार द्वारा दिल्ली में किये कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए एसआईटी का गठन किया जायेगा। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है।

DBT के माध्यम से जन-कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हमारी सरकार बनने पर हम स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी और परिवहन आदि से जुड़ी समस्याओं का हल करेंगे। दिल्ली वालों को बेहतर आज और बेहतर कल देने का प्रयास करेंगे।

