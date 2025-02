Delhi Arvind Kejriwal-Aditya Thackeray: सरकारें आती-जाती रहती हैं, रिश्ते बरकरार रहते, दोस्त होने के नाते केजरीवाल से मिला?, आदित्य ठाकरे ने कहा-लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं

Highlights लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हैं। शिवसेना (उबाठा) के वरिष्ठ नेताओं संजय राउत एवं प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई अन्य नेता थे। रिश्ते बरकरार रहते हैं। हमने दोस्त होने के नाते केजरीवाल से मुलाकात की।

Delhi Arvind Kejriwal-Aditya Thackeray: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से ‘‘दोस्त होने के नाते’’ बृहस्पतिवार को मुलाकात की। ठाकरे ने ‘‘चुनाव संबंधी अनियमितताओं’’ पर भी चिंता जताई। उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा, ‘‘सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन रिश्ते बरकरार रहते हैं। हमने दोस्त होने के नाते केजरीवाल से मुलाकात की। हालांकि, हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हैं।’’ ठाकरे के साथ शिवसेना (उबाठा) के वरिष्ठ नेताओं संजय राउत एवं प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई अन्य नेता थे। उन्होंने दिल्ली में हुए हालिया विधानसभा चुनाव और विपक्षी ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के भविष्य पर चर्चा की।

#BREAKING: Amid reports of "Operation Tiger," Shiv Sena (UBT) MLA Aditya Thackeray will meet UBT MPs in Delhi today. Meanwhile, senior UBT leader from the Konkan region, Rajan Salvi, is set to join the Shinde faction. A large number of supporters will accompany him. In Thane, at… pic.twitter.com/5aga6DKX3C — IANS (@ians_india) February 13, 2025

BIG BREAKING 🚨 🚨



SSUBT leader Aditya Thackeray raised concerns over voter fraud and EVM tampering, questioning the fairness of Elections and the state of Democracy in India.



Yesterday he met LoP Rahul Gandhi in Delhi. pic.twitter.com/6jsuUm49Ob— Saibpal Pandit (@PanditSaibpal) February 13, 2025

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पांच फरवरी को हुए चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 48 सीट जीतकर सत्ता में आई और ‘आप’ को 22 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और ‘आप’ ‘इंडिया’ के घटक हैं, जिसका गठन पिछले साल के लोकसभा चुनावों से पहले हुआ था।

Rahul Gandhi skipped Karnataka Investor Summit but met Aditya Thackeray 'late night'. Am sure they discussed drugs and more....



If Pappu can't go to Thailand, the Thailand comes to Pappu. pic.twitter.com/al7nFJPubd — Jiten Gajaria (@jitengajaria) February 13, 2025

🚨 Aditya Thackeray meets Arvind Kejriwal.



— "Both parties have lost badly in their last elections."



➡️ Comment the appropriate caption for this pic...! pic.twitter.com/sDtk8pHpnn— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 13, 2025

ठाकरे ने निर्वाचन आयोग (ईसी) पर महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा और दिल्ली सहित कई राज्यों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग ने लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया है। वह इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को औपचारिक रूप से उठाएगा। ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ‘‘देश के लिए आवश्यक हैं।’’

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया जिसका गठन पिछली सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को ‘कुनबी’ जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यप्रणाली तय करने के लिए किया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने सितंबर 2023 में समिति का गठन किया था।

एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इसका विस्तारित कार्यकाल 30 जून, 2025 को समाप्त होगा। छह महीने का विस्तार आदेश समिति का पिछला कार्यकाल 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो जाने के 43 दिन बाद आया। मनोज जरांगे के नेतृत्व में एक आंदोलन के बाद समिति का गठन किया गया था।

आंदोलन के दौरान मांग की गई थी कि पात्र मराठों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का लाभ उठा सकें। कुनबी एक कृषि आधारित समुदाय है जो ओबीसी श्रेणी में आता है। राज्य के ओबीसी नेताओं ने मराठों को इस श्रेणी में शामिल करने का विरोध किया है।

उन्हें डर है कि इसके परिणामस्वरूप उनके समुदायों के लिए उपलब्ध आरक्षण कम हो जाएगा। समिति को पूर्ववर्ती हैदराबाद और बंबई राज्यों के अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए कहा गया था जहां मराठों का उल्लेख कभी-कभी कुनबी के रूप में किया जाता है। समिति का गठन शुरुआत में मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए किया गया था, बाद में इसका दायरा बढ़ाकर पूरे राज्य को इसके अंतर्गत लाया गया।

