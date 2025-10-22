Delhi AQI: दिवाली के दो दिन बाद भी दिल्ली में घना स्मॉग, जहरीली हवा बनी आफत; टूटा पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड

By अंजली चौहान | Updated: October 22, 2025 09:10 IST2025-10-22T09:07:56+5:302025-10-22T09:10:12+5:30

Delhi AQI: दिल्ली में दिवाली के बाद चार साल में सबसे खराब हवा दर्ज की गई, जिसमें पीएम 2.5 का स्तर 675 पर पहुंच गया। पटाखों के इस्तेमाल और पराली जलाने से गंभीर प्रदूषण हुआ, जिससे एक्यूआई "बहुत खराब" श्रेणी में पहुंच गया।

Delhi AQI: दिल्ली में दिवाली के बाद पिछले चार सालों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, क्योंकि सोमवार रात प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ा। हवा धूसर और धुंधली हो गई, और ज़हरीले कण रात भर और मंगलवार सुबह तक हवा में बने रहे। प्रदूषण में यह तेज़ वृद्धि तब हुई जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात 8 से 10 बजे तक की दो घंटे की सीमा के बाद भी पटाखे फोड़ें। 

वहीं, भाजपा सरकार ने खराब हवा के लिए पटाखों को नहीं, बल्कि आप शासित पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया।

दिवाली के दिन (सोमवार) शाम 4 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 345 था, जो इसे "बेहद खराब" श्रेणी में रखता है। यह पिछले साल दिवाली पर 330 के AQI से भी बदतर था और 2023 में 218 के AQI से भी कहीं ज़्यादा था। इसकी तुलना में, 2022 में AQI 312 और 2021 में 382 था। प्रति घंटे के प्रदूषण के आंकड़ों से पता चला है कि AQI पूरी रात बहुत ऊँचा रहा, रात 10 बजे 344 तक पहुँच गया, आधी रात तक थोड़ा बढ़कर 349 हो गया और मंगलवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 350 से ऊपर रहा।

PM2.5 — हानिकारक सूक्ष्म कण जो फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं — की सांद्रता सोमवार देर रात 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। यह पिछले चार वर्षों में दिवाली के बाद दर्ज किया गया PM2.5 का उच्चतम स्तर है।

हालांकि, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस साल हरित पटाखों पर प्रतिबंध हटने के बावजूद, दिल्ली का AQI मामूली रूप से बढ़ा, दिवाली से पहले 345 से अगली सुबह 356 हो गया, यानी "सिर्फ़ 11 अंकों" की वृद्धि। सिरसा ने कहा कि हर धर्म को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पटाखे फोड़ना दिवाली मनाने का एक अनिवार्य तरीका है।

'आप' ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने राजधानी की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह कृत्रिम बारिश कराने और पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के  सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने में विफल रही है।

आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार से जानना चाहा कि उसने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कृत्रिम बारिश कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिवाली पर प्रतिबंधित पटाखे फोड़े गए और सवाल किया कि क्या दिल्ली सरकार पटाखा निर्माण लॉबी के साथ मिलीभगत कर रही है। आप नेता ने यह भी दावा किया कि दिवाली की रात AQI का कोई डेटा उपलब्ध नहीं था और इसके लिए भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराया।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने संबंधी अदालती दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली भर में 100 से ज़्यादा मामले और अवैध बिक्री के आरोप में 50 से ज़्यादा मामले दर्ज किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहार के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन त्योहार निर्धारित समय के बाद भी जारी रहे।

हालांकि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल दिवाली की "चमक और रौनक" "अनोखी" थी और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण से निपटने और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के साथ परंपरा को संतुलित करते हुए, हरित पटाखों के "सीमित उपयोग" की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद किया। 

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिवाली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने वालों ने "गैर-ज़िम्मेदाराना" व्यवहार किया। हालांकि, मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि राजधानी में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के पीछे पटाखे फोड़ना एकमात्र कारण नहीं है।

