Dehradun: उफनती टोंस नदी में देखते-देखते बह गई ट्रैक्टर-ट्रॉली, इसमें सवार 10 मजदूरों के मारे जाने की आशंका | देखें भयानक मंजर का VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: September 16, 2025 16:29 IST2025-09-16T16:29:53+5:302025-09-16T16:29:53+5:30
टोंस नदी में लोगों के एक समूह के बह जाने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस दुखद घटना में कम से कम 10 मज़दूरों के मारे जाने की खबर है। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शहर में भारी बारिश के बीच, टोंस नदी में लोगों के एक समूह के बह जाने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस दुखद घटना में कम से कम 10 मज़दूरों के मारे जाने की खबर है। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में, 10 मज़दूरों का एक समूह उफनती नदी में फंसे एक ट्रैक्टर पर देखा जा सकता है। वे मदद की गुहार लगा रहे थे। इस बीच, कुछ लोग नदी के किनारे खड़े होकर फंसे हुए मज़दूरों की मदद करने का तरीका ढूंढ रहे थे।
हालाँकि, पानी के तेज़ बहाव के कारण ट्रैक्टर पलट गया और उस पर बैठे लोग बह गए। जल्द ही, वाहन नदी में गायब हो गया। एनडीटीवी के अनुसार, मज़दूर संभवतः खनन कार्य में लगे थे। हालाँकि, वे नदी के बीच में कैसे फँस गए, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है।
HAPPENING NOW: A devastating cloudburst triggered a dangerous rise in the river, sweeping away several people in a tractor-trolley. Authorities are on high alert as rescue operations continue in Vikasnagar, , Uttarakhand, india. pic.twitter.com/eRE5sGT8GH— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 16, 2025
उत्तराखंड में कई जगहों पर रात भर हुई भारी बारिश से सड़कें, घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और मंगलवार तड़के एक पुल बह गया। इस बीच, भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में कई लोग लापता हो गए हैं।