सेना भर्ती में जाति-धर्म प्रमाण पत्र मांगने के आरोपों पर बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह- ये नियम आजादी से पहले का है, नहीं किया कोई बदलाव

Highlights ये व्यवस्था आजादी के पहले से चली आ रही है- राजनाथ सिंह पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है- राजनाथ सिंह पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा गया है- राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन आरोपों को अफवाह बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के तहत नियमों में बदलाव किया है और आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे हैं। विपक्ष के इस आरोप पर कि अब अग्निपथ योजना के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। ये व्यवस्था आजादी के पहले से चली आ रही है। पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा गया है। इस मामले में सेना के अधिकारियों की तरफ से भी स्पष्ट किया गया था कि उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करने और यदि आवश्यक हो तो धर्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के नियम हमेशा से मौजूद थे। इस संबंध में अग्निवीर भर्ती योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

This is just a rumour. The earlier system, existing since the pre-independence era, is going on. No change has been made. Old system is being continued: Defence Min Rajnath Singh on allegations by Opposition that caste & religion certificates now being asked for Agnipath scheme https://t.co/fpmu6xDapipic.twitter.com/Cedf7Ow3wQ