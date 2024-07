Defence budget 2024: रक्षा बजट को लेकर असमंजस की स्थिति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब तक का सबसे बड़ा आवंटन बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में कटौती की बात

Highlights सबकी नजरें इस बात पर थीं कि रक्षा क्षेत्र को कितना मिलेगा रक्षा बजट को लेकर असमंजस की स्थिति है मीडिया पोर्टल्स ने बताया है कि रक्षा बजट में कटौती हुई

Defence budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया तो सबकी नजरें इस बात पर थीं कि रक्षा क्षेत्र को कितना मिलेगा। रक्षा बजट को लेकर असमंजस की स्थिति है। जहां कई मीडिया पोर्टल्स ने बताया है कि अपनी सातवीं केंद्रीय बजट प्रस्तुति में निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के लिए रक्षा बजट में कटौती कर दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट के आवंटन के लिए वित्तमंत्री को धन्यवाद कहा है।

Govt reduces Indian armed forces budget to Rs 4.56 lakh cr from Rs 6.21 lakh crore in just 5 months.



Take a look at the budget allocation for different sectors https://t.co/FYxopMW2mz#BudgET#BudgetWithET#defence#NirmalaSitharaman#incometaxpic.twitter.com/sl49khW6xE — Economic Times (@EconomicTimes) July 23, 2024

कई मीडिया पोर्टल्स ने बताया है कि रक्षा बजट घटकर 4.54 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन क्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 6,21,940.85 करोड़ रुपये बताते हुए वित्तमंत्री को धन्यवाद कहा है। रक्षा बजट में कटौती पर सामरिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने कहा है कि 24-25 का रक्षा बजट पिछले साल के संशोधित रक्षा बजट से कम है!!! इसे आप जो चाहें बनाएं, विशेष रूप से क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मंथन चल रहा है और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ रही हैं।

Defence budget for 24-25 is less than revised defence budget of last year!!! Make of it what you will especially because there is a massive churn in region and security challenges are mounting. — sushant sareen (@sushantsareen) July 23, 2024

दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "जहां तक ​​रक्षा मंत्रालय को आवंटन का सवाल है, मैं 6,21,940.85 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9% है। 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये निर्धारित करने से आत्मानिभारत को और गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद के तहत पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30% की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देगा। रक्षा उद्योगों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इनोवेटर्स द्वारा दिए गए तकनीकी समाधानों को वित्तपोषित करने के लिए iDEX योजना के लिए 518 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।"

As far as the allocation to Ministry of Defence is concerned, I thank the Finance Minister for giving the highest allocation to the tune of Rs 6,21,940.85 Crore, which is 12.9 % of total Budget of GoI for FY 2024-25.



The capital outlay of Rs 1,72,000 Crore will further… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 23, 2024

