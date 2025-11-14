Dampa bypoll results: 562 मतों से जीत, मिजो नेशनल फ्रंट के आर लालथंगलियाना ने मारी बाजी, सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट को झटका

Highlights Mizoram’s Dampa bypoll results: विपक्षी पार्टी एमएनएफ ने डंपा विधानसभा सीट बरकरार रखी है। Mizoram’s Dampa bypoll results: आर लालथंगलियाना ने उपचुनाव में 562 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। Mizoram’s Dampa bypoll results: लालरिंतलुआंगा साइलो के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं।

आइजोलः मिजोरम के मामित जिले में डम्पा सीट पर विधानसभा उपचुनाव पर विपक्षी पार्टी ने बाजी मारी। मिजोरम में विपक्षी पार्टी एमएनएफ ने डंपा विधानसभा सीट बरकरार रखी है। आर लालथंगलियाना ने उपचुनाव में 562 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के उम्मीदवार आर लालथंगलियाना डंपा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की।

लालथंगलियाना को 6981 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के वनलालसैलोवा को 6419 वोट मिले। उपचुनाव में मतगणना के पांच दौर होंगे। जुलाई में एमएनएफ के मौजूदा विधायक लालरिंतलुआंगा साइलो के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं।

डंपा विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। उपचुनाव में 20,888 पात्र मतदाताओं में से 83.07 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ जेडपीएम, मुख्य विपक्षी दल एमएनएफ, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) पार्टी के उम्मीदवार मैदान में थे।

‘मिजो नेशनल फ्रंट’ (एमएनएफ) विधायक लालरिंटलुआंगा सेलो का जुलाई में निधन हो गया जिससे डम्पा सीट रिक्त हो गई। इस क्षेत्र के लिए मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को हुआ। सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने मिजो गायक और धर्मोपदेशक वनलालसैलोवा को मैदान में उतारा है।

जबकि मुख्य विपक्षी दल एमएनएफ ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आर. लालथंगलियाना को और कांग्रेस ने पूर्व परिवहन मंत्री जॉन रोटलुआंगालियाना को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लालहमंगइहा को उम्मीदवार बनाया है तथा पूर्व मुख्यमंत्री टी. सैलो की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने अपने उपाध्यक्ष के. जामिंगथांगा को मैदान में उतारा है।

