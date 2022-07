'युद्ध का जमाना गया, भारत-चीन बातचीत से सुलझाएं विवाद', लद्दाख यात्रा पर बोले दलाई लामा

Highlights लद्दाख की यात्रा पर हैं तिब्बती धर्मगुरु भारत और चीन से शांति की अपील की तिब्बत की स्वायत्तता कीं मांग की

जम्मू: तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा 15 दिन की लद्दाख यात्रा पर हैं। इस दौरान जम्मू से लेह के लिए निकलते समय दलाई लामा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। लगभग दो साल से भारत और चीन की सेनाए पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे के सामने हैं। भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों पर दलाईलामा ने कहा कि भारत और चीन दो बड़े देश हैं। उन्हें अपने विवाद बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से हल करने चाहिए। दलाई लामा ने कहा कि आज के समय में सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना पुरानी बात हो गई है।

#WATCH India & China, the 2 populated neighbours should resolve this problem through talks & peaceful means...use of military force is outdated: Tibetan spiritual leader Dalai Lama on the expansionist policy of the Chinese side in Ladakh.



He was leaving from Jammu for Leh. pic.twitter.com/X00ASzrnzn