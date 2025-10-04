Cyclone Shakti: 'चक्रवात शक्ति' को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी के निर्देश जारी किए
By रुस्तम राणा | Updated: October 4, 2025 17:15 IST2025-10-04T17:15:36+5:302025-10-04T17:15:36+5:30
मुंबई: चक्रवात शक्ति के मद्देनजर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके चलते अधिकारियों ने मुंबई, ठाणे, पालघर, चेन्नई समेत अन्य शहरों और जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। शनिवार को, आईएमडी ने कहा कि चक्रवात शक्ति सोमवार, 6 अक्टूबर की सुबह पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुड़ सकता है। हालाँकि, मौसम वेधशाला ने यह भी आश्वासन दिया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात में इसका "न्यूनतम प्रभाव" पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात से निपटने की तैयारी के लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए।
सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रशासन:
अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करें
तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएँ तैयार करें
सार्वजनिक परामर्श जारी करें
समुद्री यात्रा न करने की सलाह दें
और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा बनाए रखें
मौसम विभाग ने मछुआरों को मंगलवार तक उत्तर-पश्चिमी अरब सागर, उत्तर-पूर्वी अरब सागर के आस-पास के इलाकों, मध्य अरब सागर और गुजरात-उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर न जाने की चेतावनी दी है
चक्रवात शक्ति का प्रभाव: बारिश की चेतावनी, समुद्र में उथल-पुथल
आईएमडी की विज्ञप्ति के अनुसार, अलर्ट में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग शामिल हैं। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र तट पर हवा की गति 45-55 किमी प्रति घंटे और 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।
तमिलनाडु में बारिश के अलर्ट वाले जिलों में चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, अरियालुर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, पेरम्बलुर, तंजावुर, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, पुदुकोट्टई, कल्लाकुरिची, सेलम, तिरुवन्नामलाई शामिल हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार तक गुजरात-उत्तरी महाराष्ट्र तट और पाकिस्तान तट के आसपास समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है। चक्रवात शक्ति के अगले दो दिनों में तट से दूर रहने और तीव्र होने की संभावना है। आईएमडी के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार सुबह से इसकी गति धीमी पड़ने की उम्मीद है।
'शक्ति' नाम क्यों?
इस चक्रवात का नाम 'शक्ति' श्रीलंका द्वारा सुझाया गया है - जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO/ESCAP पैनल द्वारा अपनाई गई परंपरा के अनुरूप है। चक्रवातों के नाम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास के 13 देशों द्वारा सुझाए गए हैं।