Cyclone Ditwah: तमिलनाडु में चक्रवात दित्वा का असर, झमाझम बारिश, IMD ने रेड अलर्ट जारी किया, भूस्खलन की कोई संभावना नहीं

Cyclone Ditwah:भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, तूफ़ान पिछले 6 घंटों में लगभग 5 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह पुडुचेरी के कराईकल से लगभग 80 किमी पूर्व में, उसी क्षेत्र में स्थित रहा। चक्रवात दित्वा लगातार तमिलनाडु-पुडुचेरी के तट की ओर बढ़ रहा है, जिससे तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के आस-पास के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। खराब मौसम ने दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आम ज़िंदगी पर असर डाला है, जिससे हवाई, रेल और सड़क सेवाओं पर काफ़ी असर पड़ा है।

Chennai, Tamil Nadu | Strong winds and rough sea conditions witnessed in the capital city as Cyclone Ditwah moves closer.



Visuals from Marina Beach



(Source: ANI) pic.twitter.com/wU2tX3PfXy — WION (@WIONews) November 30, 2025

तूफ़ान अब तट के पास पहुँचते-पहुँचते कमज़ोर हो गया है, और इसके ज़मीन पर गिरने की संभावना नहीं है। साइक्लोन से हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में आम ज़िंदगी पर असर डाला है, जिसका सबसे ज़्यादा असर रामनाथपुरम और नागपट्टिनम ज़िलों पर पड़ा है। SDRF और NDRF की टीमों समेत कई डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कर्मचारी स्टैंडबाय पर हैं। कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट बना हुआ है।

तमिलनाडु में चक्रवात दित्वा के आगमन के मद्देनजर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने और यात्रियों तथा तटीय आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधक और टीमों के साथ तैयारियों की समीक्षा की।

इन उपायों में रद्दीकरण या मार्ग परिवर्तन के कारण अनिश्चितताओं का सामना कर रहे यात्रियों की सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन और यात्री सहायता डेस्क की स्थापना शामिल है।

मिलनाडु के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है।

कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है, कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी-कराईकल क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।

#WATCH | Nagapattinam, Tamil Nadu | Due to the rains over the past few days, as a result of the nearing cyclone Ditwah, rainwater has accumulated outside the sanctum sanctorum (garbhagriha) of the Arulmigu Vedaranyeswara Swamy Temple. pic.twitter.com/pfsrMFSbCw — ANI (@ANI) November 30, 2025

साइक्लोन के लिए तैयारी पूरी

तमिलनाडु के रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर के. रामचंद्रन ने कहा कि यह अभी पक्का नहीं है कि साइक्लोन चेन्नई के पास आएगा या नहीं, लेकिन राज्य सरकार युद्धस्तर पर बचाव और राहत के उपाय करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

SDRF और NDRF समेत करीब 28 डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीमें स्टैंडबाय पर हैं। हम दूसरे राज्यों से 10 और टीमों को एयरलिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं। इंडियन एयर फ़ोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “कल जिलों में मॉनिटरिंग टीमें भी भेजी जाएंगी।”

अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं है। हालांकि, 16 जानवरों की मौत हो गई है और 24 झोपड़ियों को नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा, “बारिश से अभी तक कोई बड़ा असर नहीं हुआ है, लेकिन हम हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं और बचाव और राहत टीमों को तैनात किया है।”

जिलों में करीब 6,000 राहत कैंप लगाए गए हैं। मौसम विभाग के अपडेट के आधार पर कि तूफान चेन्नई तट के समानांतर आगे बढ़ सकता है, लोगों से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

एक अधिकारी ने कहा कि विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुक्कोट्टई और मयिलादुथुराई सहित कमजोर जिलों में NDRF की 14 टीमें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। पुदुचेरी और चेन्नई के लिए अतिरिक्त टीमें भी भेजी गई हैं। खराब हालात के कारण मछुआरे लगातार दूसरे दिन समुद्र से दूर रहे।

