Cyclone Ditwah: तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश, पुडुचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सारे एग्जाम पोस्टपोन, उड़ानें रद्द

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 29, 2025 11:15 IST2025-11-29T11:15:30+5:302025-11-29T11:15:34+5:30

Cyclone Ditwah:चक्रवात दित्वा 30 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में दस्तक देने के बाद तेज हवाओं के साथ भारी से बेहद भारी बारिश लाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवात दित्वा, जो वर्तमान में श्रीलंका और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास है।

Cyclone Ditwah: चक्रवात ‘दित्वा’ के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के तट की ओर बढ़ने के बीच, पुडुचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शनिवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है और विश्वविद्यालय में सभी कक्षाओं के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से शुक्रवार रात को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि चक्रवात और भारी बारिश के बारे में तटरक्षक से मिली जानकारी के कारण परीक्षाएं टाल दी गई हैं और कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि परीक्षा की नयी तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। 

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि साइक्लोन दितवाह, जो अभी श्रीलंका और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास है, थोड़ा और तेज़ हो सकता है और उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तट की ओर बढ़ सकता है।

IMD के मौसम विज्ञान के डायरेक्टर जनरल डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि साइक्लोनिक तूफ़ान अभी श्रीलंका के तटीय इलाकों और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आस-पास के हिस्सों पर केंद्रित है, जो चेन्नई से लगभग 480 km दक्षिण में है, और उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है।

महापात्रा ने ANI को बताया, "हमें उम्मीद है कि यह श्रीलंका से निकलकर 29 तारीख की सुबह तक बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी में घुस जाएगा। फिर यह थोड़ा और तेज़ हो सकता है। हवा की इस रफ़्तार के साथ, साइक्लोनिक तूफ़ान उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और 30 तारीख की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट के पास पहुँच जाएगा।"

IMD ने भारी बारिश के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात की चेतावनी दी है। इस बीच, तमिलनाडु में बारिश शुरू हो गई है।

तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटों पर और उसके आस-पास समुद्र की हालत खराब रहेगी। उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के निचले इलाकों में तूफ़ान के बढ़ने से पानी भरने की भी संभावना है।

अधिकारियों ने लोगों को घर के अंदर रहने और बिना किसी ज़रूरी काम के यात्रा करने से बचने की सलाह दी है।

चक्रवाती तूफान के चलते पुडुचेरी और तमिलनाडु के चार जिले, जिनमें कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, मयिलादुथुराई और विल्लुपुरम जिले शामिल हैं, रेड अलर्ट पर हैं।

इस बीच, तमिलनाडु के कई दूसरे जिलों, जिनमें तिरुचिरापल्ली, सलेम, कल्लाकुरिची, चेन्नई और पेरम्बलुर शामिल हैं, में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

चक्रवाती तूफान दितवाह के चलते, खबर है कि तमिलनाडु के उन हिस्सों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जहां तूफान का गंभीर असर हो सकता है।

