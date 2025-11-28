चक्रवात दित्वा को लेकर हाई अलर्ट, इन 4 राज्यों में तेज बारिश और भूस्खलन का खतरा; भयंकर तबाही की संभावना

Cyclone Ditwah: बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक चक्रवाती तूफान 'दित्वा' भारत के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तट के पास गहरे दबाव क्षेत्र के रूप में शुरू हुआ। यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के करीब पहुँचने की संभावना है।

इंडिया मौसम विभाग ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट और पुडुचेरी, कराईकल और आस-पास के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, क्योंकि साइक्लोन दित्वा आ रहा है। साइक्लोनिक तूफान श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। IMD ने पहले कन्फर्म किया था कि यह सिस्टम दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना है और इसके 30 नवंबर को जमीन पर गिरने की संभावना है।

भारी बारिश का अलर्ट

आने वाले तूफान को देखते हुए, मौसम विभाग ने 1 दिसंबर तक उत्तरी तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश (24 घंटे में 64-204 mm) की चेतावनी दी है, जबकि 29 और 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश (24 घंटे में 204 mm से ज़्यादा) की संभावना है। अपने बुलेटिन में, IMD ने कहा कि साइक्लोन दित्वा वेदर सिस्टम तेज़ हवाओं के साथ मज़बूत हो गया है और बहुत भारी बारिश की संभावना है। साइक्लोन दितवाह के रविवार सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में घुसने की उम्मीद है।

एडवाइजरी जारी

अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की उम्मीद के बीच मछुआरों को समुद्र में जाने से सावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को ज़रूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ए कुलोथुंगन के हवाले से PTI ने कहा कि लोगों को बहुत ज़रूरी न होने पर ही बाहर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने लोगों को पेड़ों, लैंप पोस्ट या पुरानी इमारतों के अंदर खड़े होने से बचने की सलाह दी। खासकर बच्चों को खुली जगहों पर नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग कुदरत के कहर से खुद को बचाने के लिए गाइडेंस और बचाव के उपायों के लिए 1077, 1070, 112, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से 94889 81070 पर WhatsApp पर संपर्क कर सकते हैं।

फ्लाइट डायवर्ट

खराब मौसम के कारण कोलंबो जाने वाली पांच फ्लाइट्स को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है। TIAL ने कहा कि कोलंबो में खराब मौसम के कारण शुक्रवार को श्रीलंका जाने वाली पांच फ्लाइट्स को यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया, जिनमें से तीन मिडिल ईस्ट क्षेत्र से और एक-एक मलेशिया और भारत से थीं। TIAL ने कहा कि कोलंबो के ऊपर साइक्लोन की चेतावनी को देखते हुए और फ्लाइट्स को तिरुवनंतपुरम डायवर्ट किए जाने की संभावना है।

#CycloneDitwah is getting delayed!



The cyclone is expected to surf the sea only by late tomorrow wobbling over the rough Srilankan surface and eventually regaining it's strength. The cyclone will move close parallel to our coast, providing no environment for further… pic.twitter.com/4UqoWgLxRq — Tamil Nadu Weather - Arut (@TamilNaduWeath2) November 28, 2025

तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (TIAL) ने कहा कि दो श्रीलंकन ​​एयरलाइन की फ्लाइट्स थीं, एक-एक दुबई और दोहा से, एक एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट अबू धाबी से और एक एयरएशिया की फ्लाइट कुआलालंपुर से थी। उसने कहा कि पांचवीं फ्लाइट मुंबई से कोलंबो जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट थी।

साइक्लोनिक स्टॉर्म दित्वा अभी कहाँ है?

उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी और आस-पास के दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के लिए साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने कहा कि साइक्लोन दितवाह अभी श्रीलंका के तटीय इलाके में है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में पिछले छह घंटों में 10 kmph की रफ़्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है और आज सुबह 8:30 AM IST पर उसी इलाके में केंद्रित था, जो त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से लगभग 40 km दक्षिण-पश्चिम में, बट्टिकलोआ (श्रीलंका) से 100 km उत्तर-पश्चिम में, कराईकल (भारत) से 320 km दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में, पुडुचेरी (भारत) से 430 km दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में और चेन्नई (भारत) से 530 km दक्षिण में है।

इसके श्रीलंका के तट और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने की बहुत संभावना है।

NDRF ने साइक्लोन दितवाह के अनुमान को देखते हुए आठ टीमें तैनात कीं

साइक्लोन दितवाह के खतरे के बीच भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए NDRF ने अरक्कोणम से पुडुचेरी और दूसरे इलाकों में आठ टीमें तैनात की हैं। टीमों के साथ चार सर्च-एंड-रेस्क्यू डॉग – रानी, ​​मिकी, लाइका और रैम्बो भी हैं। साइक्लोन दितवाह के करीब आने पर पुडुचेरी पोर्ट पर साइक्लोन वॉर्निंग सिग्नल नंबर 2 फहराया गया है। समुद्र की हालत खराब बनी हुई है, तट पर तेज़ लहरें और तेज़ हवाएँ चल रही हैं। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। साइक्लोन वॉर्निंग सिग्नल नंबर 2 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब समुद्र में दूर तूफ़ान बन जाता है, जिसकी हवा की स्पीड लगभग 60–90 km/h (34–47 knots) होती है। यह जहाज़ों और वेसल को सावधान रहने और संभावित खतरे पर नज़र रखने के लिए अलर्ट करता है, खासकर वे जो बंदरगाह छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

