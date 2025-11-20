कर्नाटक कांग्रेस में संकट? डीके शिवकुमार कैंप के विधायक सत्ता में हिस्सेदारी के लिए दिल्ली पहुंचे
डीके शिवकुमार के करीबी माने जाने वाले सभी विधायक गुरुवार दोपहर को पार्टी के टॉप नेताओं से मिलने के लिए राजधानी के लिए रवाना हुए।
कर्नाटक: सूत्रों ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार कैंप के दस कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, जिससे कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे पावर-शेयरिंग फॉर्मूले को लागू करने के लिए कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ गया है।
आज कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ, लीडरशिप रोटेशन की बहस फिर से तेज हो गई है। डीके शिवकुमार के करीबी माने जाने वाले सभी विधायक गुरुवार दोपहर को पार्टी के टॉप नेताओं से मिलने के लिए राजधानी के लिए रवाना हुए।
सूत्रों के मुताबिक, डीकेएस गुट इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि सिद्धारमैया की सरकार का मिड-टर्म पूरा होने पर पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट का सम्मान किया जाना चाहिए।
ग्रुप आज शाम कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर अपनी मांग फॉर्मल तौर पर रखने वाला है। AICC जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ कल सुबह मीटिंग तय है। सूत्रों ने बताया कि इन विधायकों की एक लाइन की मांग है, "2.5 साल पहले किए गए वादे का सम्मान करें।"
आज यात्रा करने वालों में दिनेश गूलीगौड़ा, रवि गनीगा और गुब्बी वासु शामिल हैं, और विधायक जैसे, अनेकल शिवन्ना, नेलमंगला श्रीनिवास, इकबाल हुसैन, कुनिगल रंगनाथ, शिवगंगा बसवराजू और बालकृष्ण, कल आने वाले हैं।
आज सुबह, डीके शिवकुमार के भाई और बैंगलोर ग्रामीण से पूर्व लोकसभा MP डीके सुरेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया "अपनी बात रखेंगे", इस बात को पावर-शेयरिंग डील को लागू करने की तरफ एक इशारा माना गया।
सूत्रों के मुताबिक, डीके शिवकुमार गुट ने ज़ोर दिया है कि पावर-शेयरिंग समझौते का अब सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार अपने मिड-टर्म मार्क पर है।
जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि 20 मई, 2023 को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच ज़ोरदार खींचतान चल रही थी। कांग्रेस ने आखिरकार शिवकुमार को पद छोड़ने और डिप्टी मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने के लिए मना लिया।
उस समय, कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि दोनों नेता "रोटेशनल मुख्यमंत्री फ़ॉर्मूला" वाले समझौते पर सहमत हो गए थे, जिसके तहत शिवकुमार ढाई साल बाद पद संभालेंगे। हालांकि, कांग्रेस ने कभी भी इस व्यवस्था की औपचारिक पुष्टि नहीं की।