CP Radhakrishnan: नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जगनमोहन रेड्डी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने दिया समर्थन, बाजी मारेंगे सीपी राधाकृष्णन

Highlights नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। विपक्ष उम्मीदवार घोषित करता है, तो चुनाव नौ सितंबर को होगा। सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया।

नई दिल्लीः जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को अपनी पार्टी का समर्थन देने की सोमवार को घोषणा की। जद(यू), राजग का एक सहयोगी दल है। कुमार ने सोमवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन जी को राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के निर्णय का स्वागत है। जद (यू) सी.पी. राधाकृष्णन जी का समर्थन करेगी। उन्हें शुभकामनाएं।’’ राजग ने रविवार को तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति से ताल्लुक रखने वाले और आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले अनुभवी भाजपा नेता सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया।

जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने सीपी राधाकृष्णन की VP उम्मीदवारी का समर्थन किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का स्वागत किया।

नायडू ने कहा कि राधाकृष्णन एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने ईमानदारी और जनसेवा के मूल्यों को निरंतर कायम रखा है। नायडू ने कहा कि उनका लंबा राजनीतिक जीवन राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। नायडू ने रविवार रात ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में राधाकृष्णन को नामित किए जाने पर बधाई।

एक वरिष्ठ राजनेता और सम्मानित नेता के रूप में, उन्होंने लंबे समय तक देश की विशिष्ट सेवा की है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) उनके नामांकन का स्वागत करती है और अपना पूरा समर्थन देती है। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर बधाई दी।

कल्याण ने कोयंबटूर से दो बार सांसद, झारखंड के राज्यपाल और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन की राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया और कहा कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के प्रति समर्पण, नेतृत्व और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कल्याण ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग के उम्मीदवार के रूप में राधाकृष्णन के प्रतिष्ठित नामांकन पर उन्हें हार्दिक बधाई।’’ जनसेना के संस्थापक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ऐसे नेता को चुनने के लिए आभार व्यक्त किया और इसे भारत की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने वाला कदम बताया।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दलों ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित करने के फैसले का स्वागत किया। राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के एक अनुभवी नेता हैं और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक रह चुके हैं।

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यह घोषणा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल थे। बैठक में पार्टी के सहयोगी दलों से भी परामर्श किया गया। राधाकृष्णन तमिलनाडु के प्रभावशाली गौंडर जाति से आते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत आती है।

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। घोषणा के बाद तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राजग उम्मीदवार को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। नायडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘माननीय श्री सी. पी. राधाकृष्णन जी को राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर बधाई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक वरिष्ठ राजनेता और सम्मानित नेता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक देश की विशिष्ट सेवा की है। तेलुगु देशम पार्टी उनके नामांकन का हार्दिक स्वागत करती है और अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है।’’ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी की ओर से राधाकृष्णन को ‘पूरा समर्थन’ दिया।

पासवान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा सामाजिक न्याय, समावेशिता और सभी के विकास की नीति को प्राथमिकता दी है। राधाकृष्णन का नामांकन इस संकल्प का एक जीवंत उदाहरण है।’’

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी राधाकृष्णन के नामांकन के लिए अपनी पार्टी का समर्थन व्यक्त किया। मांझी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन का पूरा समर्थन करते हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक राजग के साथ खड़े हैं।’’

