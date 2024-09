क्रिकेट बैट से पिटाई के मामले में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को कोर्ट ने किया बरी

Highlights मामला चार साल पहले का है जब आकाश ने कथित तौर पर एक नगर निगम अधिकारी की क्रिकेट बैट से पिटाई की थी घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आकाश ने कथित तौर पर नगर निगम अधिकारी की पिटाई की जबकि पुलिस कर्मियों सहित कई लोग इस कृत्य को देखते रहे और हस्तक्षेप करने में विफल रहे

भोपाल: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को क्रिकेट बैट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया है। मामला चार साल पहले का है जब आकाश ने कथित तौर पर एक नगर निगम अधिकारी की क्रिकेट बैट से पिटाई की थी।

घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आकाश ने कथित तौर पर नगर निगम अधिकारी की पिटाई की, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस कर्मियों सहित कई लोग इस कृत्य को देखते रहे और हस्तक्षेप करने में विफल रहे। गौरतलब है कि विजयवर्गीय ने इंदौर के गंजी कंपाउंड में एक जर्जर मकान को गिराने आए नगर निगम अधिकारी की कथित तौर पर पिटाई की थी।

बाद में भाजपा ने मामले में आकाश को शोकेस नोटिस जारी किया। मामले में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आकाश को गिरफ्तार किया था। मामले में कई सुनवाई के बाद अदालत ने 2019 में उन्हें मामले में जमानत दे दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस खौफनाक पिटाई ने राजनीतिक रूप से काफी सुर्खियां बटोरीं और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला।

Kailash Vijayvargiya's son Akash Vijayvargiya did not hit anyone with a bat so he's acquitted, rules the court #MP@Anurag_Dwaryhttps://t.co/3BpFmY0GK6