Jammu-Kashmir: कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी, श्रीनगर समेत अन्य इलाकों में सुरक्षाबलों की गश्त
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: November 18, 2025 12:04 IST2025-11-18T12:04:18+5:302025-11-18T12:04:22+5:30
Jammu-Kashmir: ये छापे श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम ज़िलों में मारे गए।
Jammu-Kashmir: काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज कश्मीर घाटी में कई जगहों पर जो छापे मारे, वे “आतंकवाद, आतंकवादियों का महिमामंडन और आतंकवादी रैंक में भर्ती के मकसद से कट्टरपंथ में शामिल लोगों” के खिलाफ एक मामले से जुड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के लिए सही कोर्ट से सर्च वारंट भी मिला था।
सूत्रों ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने मंगलवार को घाटी में कई जगहों पर नए सिरे से तलाशी ली। यह एक नए रजिस्टर्ड मामले का हिस्सा है, जिसमें “आतंकवाद, आतंकवादियों का महिमामंडन और आतंकवादी रैंक में भर्ती के मकसद से कट्टरपंथ में शामिल लोगों” को टारगेट किया गया था। ये छापेमारी श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में की गई।
सूत्रों ने कहा कि यह ऑपरेशन कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाले और भर्ती में मदद करने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।
हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि चल रही तलाशी का हाल ही में सामने आए “व्हाइट-कॉलर” टेरर मॉड्यूल या दिल्ली ब्लास्ट केस से कोई लेना-देना नहीं है।
बरामदगी और संभावित गिरफ़्तारियों के बारे में और जानकारी का इंतजार है क्योंकि जब यह रिपोर्ट फाइल की गई थी तब छापेमारी ऑपरेशन अभी भी चल रहा था।