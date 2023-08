'केसीआर की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है', शाह ने तेलंगाना के लोगों से राज्य सरकार को 'उखाड़ फेंकने' को कहा

Highlights अमित शाह ने केसीआर की भ्रष्ट सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है केंद्रीय मंत्री ने रविवार को खम्मम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया तेलंगाना चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, इस बार बीजेपी से कोई सीएम बनेगा

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना की के.चंद्रशेखर राव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'भ्रष्ट सरकार' की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खम्मम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''मैं तेलंगाना के लोगों से यह कहने आया हूं कि केसीआर की भ्रष्ट सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।''

शाह ने अपने संबोधन में कहा, "केसीआर की पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है। वह कार (बीआरएस पार्टी का चुनाव चिन्ह) भद्राचलम तक जाती है लेकिन वह राम मंदिर तक नहीं जाती है क्योंकि उस कार का स्टीयरिंग औवेसी (असदुद्दीन औवेसी) के हाथ में है।" ..." उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप (केसीआर) केटीआर को राज्य का सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार न तो केसीआर और न ही केटीआर सीएम बनेंगे। इस बार बीजेपी से कोई सीएम बनेगा।"

