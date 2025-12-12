"3 साल तक राहुल गांधी से नहीं मिल सका": कांग्रेस के पूर्व विधायक ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, कहा- लीडरशिप ग़लत हाथों में, हो बदलाव

नई दिल्ली: ओडिशा कांग्रेस के एक नेता ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर पार्टी में ढांचागत और वैचारिक बदलाव करने की सलाह दी। उन्होंने सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी की "ओपन-हार्ट सर्जरी (और) डीप स्ट्रक्चरल और आइडियोलॉजिकल रिन्यूअल" करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि "एक सदी पुरानी विरासत हाथ से निकल रही है – दूसरों से हार के कारण नहीं, बल्कि अपनी ही दीवारों के अंदर के फैसलों के कारण"।

8 दिसंबर को भेजे गए पांच पेज के लेटर में, बाराबती-कटक के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम – जिन्हें निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के बाद 2024 का ओडिशा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था – ने ओडिशा में लगातार छह हार और लोकसभा चुनाव में हार की हैट्रिक पर दुख जताया, साथ ही 2024 से बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में भी हार का सामना करना पड़ा।

मोकिम की शिकायतों की लंबी लिस्ट में राहुल गांधी से मिलने की इजाज़त न मिलना भी शामिल है – जिन्हें लेटर की एक कॉपी भेजी गई थी – "लगभग तीन साल" तक। उन्होंने लिखा, "यह कोई पर्सनल शिकायत नहीं है... बल्कि पूरे भारत में वर्कर्स (जो खुद को अनदेखा और अनसुना महसूस करते हैं) द्वारा महसूस किए जा रहे एक बड़े इमोशनल डिसकनेक्ट को दिखाता है।"

और, लेटर के बीच में एक ज़रूरी पैराग्राफ में, उन्होंने शशि थरूर का नाम लिया – जिन्होंने 2020 में 'G-23' के हिस्से के तौर पर सोनिया गांधी को ऐसे ही एक लेटर पर साइन किया था – उन कैंडिडेट्स के तौर पर जिन्हें "आगे चलकर दूसरों के साथ पार्टी की कोर लीडरशिप बनानी चाहिए"।

#WATCH | Odisha: Cuttack Congress MLA Mohammed Moquim says, "... I have written a letter to Sonia Gandhi stating that the party is going through a difficult phase and needs her advice and new leadership... Age is not on AICC President Mallikarjun Kharge's side... We should bring… pic.twitter.com/AcFPMEwpvG — ANI (@ANI) December 11, 2025

दिलचस्प बात यह है कि बताए गए दूसरे दो नाम – कर्नाटक से डीके शिवकुमार और राजस्थान से सचिन पायलट – अपने राज्यों में कांग्रेस के जाने-माने नेताओं – सिद्धारमैया और अशोक गहलोत को चुनौती देने के बाद सुर्खियों में आए थे, दोनों को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है।

उन्होंने एक तीसरा नाम भी बताया जो राहुल गांधी की बहन, प्रियंका गांधी वाड्रा का था, जो अब वायनाड से लोकसभा सांसद हैं और कांग्रेस के कई लोगों ने बार-बार उनसे राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा अहम भूमिका निभाने के लिए कहा था।

मोकिम ने लेटर में लिखा, "मैडम, आज मैं बहुत दुख के साथ आपको लिख रहा हूँ,... बिहार, दिल्ली, हरियाणा (जिनमें से सभी BJP जीती) में हाल के नतीजे... सिर्फ़ चुनावी झटके नहीं हैं; वे संगठन की गहरी कमज़ोरी को दिखाते हैं। कई गलत फ़ैसलों, गलत लीडरशिप के चुनाव और गलत हाथों में ज़िम्मेदारी के जमाव ने पार्टी को अंदर से कमज़ोर कर दिया है। अगर हम अभी नहीं जागे, तो हमें विरासत में मिली कांग्रेस खोने का खतरा है।"

पार्टी ने अभी तक ओडिशा से इस हमले का जवाब नहीं दिया है। मोकिम ने पार्टी बॉस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव पर भी सवाल उठाया, शिकायत की कि 83 साल के अनुभवी नेता "भारत के युवाओं (यानी, उनके हिसाब से 35 साल से कम उम्र के लोग) के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं" और उन्होंने कहा कि वे कुल आबादी का लगभग 65 परसेंट हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप और भारतीय युवाओं के बीच यह "गहरा और बढ़ता हुआ गैप" ही "ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमंत बिस्वा सरमा जैसे होनहार युवा नेताओं" के पार्टी छोड़ने के लिए ज़िम्मेदार है। सिंधिया और सरमा ने पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से अनबन के कारण 2020 और 2014 में कांग्रेस छोड़ दी थी और फिर BJP में शामिल हो गए थे।

मोकिम, जो फरवरी में कांग्रेस की स्टेट यूनिट के बॉस बनने की रेस में भी थे, ने पिछले महीने नुआपाड़ा असेंबली सीट के उपचुनाव में पार्टी की भारी हार की ओर इशारा किया – जिसे BJP के जय ढोलकिया ने 80,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था – यह लोगों का भरोसा खोने का और सबूत है।

Web Title: "Couldn't meet Rahul Gandhi for three years": Former Congress MLA Mohammed Moquim writes to Sonia Gandhi, says leadership in wrong hands, change needed