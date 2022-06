पैगंबर पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर अल कायदा ने दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमलों की दी धमकी

Highlights बयान में "भारत पर कब्जा करने वाले हिंदुत्व आतंकवादियों" का उल्लेख किया गया है अलकायदा ने कहा है कि मामला माफी, क्षमादान, निंदा या दुख जताने से खत्म होगा

नई दिल्लीः पैगंबर के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर अल कायदा ने दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमलों की धमकी दी है। उपमहाद्वीप में आतंकवादी संगठन अल कायदा (AQIS) ने भारत से संबंधित एक धमकी जारी करते हुए कहा, "हम अपने पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ेंगे और गुजरात, यूपी, बॉम्बे और दिल्ली में खुद को उड़ाने के लिए तैयार हैं।

आतंकवादी संगठन ने धमकी भरे बयान में कहा है कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली और बॉम्बे और यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने धमकी में कहा है कि उन्हें कोई माफी, क्षमादान नहीं मिलेगा और ना ही यह मामला निंदा या दुख जताने से खत्म होगा।

AlQaeda in the Indian Subcontinent in a statement says that they are ready to blow up themselves in Gujrat, UP, Bombay and Delhi while warning the BJP that it’s end is near. pic.twitter.com/nkHLxEzanU