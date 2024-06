कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का आरोप- 'पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव डिबेट में दी गाली', शेयर किया वीडियो, देखिए

Highlights रागिनी नायक का आरोप- 'पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव डिबेट में दी गाली' वीडियो सबूत साझा किया कई लोग कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के समर्थन में आए

नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर लाइव डिबेट में गाली देने का आरोप लगाया है। रागिनी नायक ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें कहा गया है कि जब वह लाइव डिबेट में थीं तो रजत शर्मा ने उन्हें गाली दी।

रागिनी नायक ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पहला वीडियो ‘X’ पर मेरे संज्ञान में लाया गया ! इसमें रजत शर्मा ऑन एयर मुझे एक भद्दी गाली देते हुए दिख रहे हैं ! मैंने Factcheck किया ! चैनल से इसी वीडियो का Raw Footage निकाला (दूसरा वीडियो)। पत्रकारिता का इससे गिरा हुआ स्तर क्या होगा ? कोई जवाब है आपके पास रजत शर्मा ?"

क्लिप के वायरल होने के बाद कई लोग कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के समर्थन में आए और वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा की आलोचना की। एक्स यूजर अंकित मयंक ने एक पोस्ट में कहा, "इस तरह से यह नीच आदमी रजत शर्मा कुछ दिन पहले राहुल गांधी और भारत के नेताओं का मज़ाक उड़ा रहा था, आज वह लाइव टीवी पर एक महिला विपक्षी नेता को गाली देते हुए पकड़ा गया, क्या महिला एंकर अंजना, रुबिका, श्वेता या पालकी कम से कम अब निंदा करेंगी?"

This is how this vile man Rajat Sharma was mocking Rahul Gandhi & INDIA leaders few days back



Today he got caught abusing a female opposition leader on Live TV



Will female anchor Anjana, Rubika, Shweta or Palki grow a spine & condemn atleast now? pic.twitter.com/fPtmjtwoQG