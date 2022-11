'द कश्मीर फाइल्स' पर इजराइली फिल्म निर्माता के बयान का कांग्रेस-शिवसेना ने किया समर्थन, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर ने लगाई लताड़, जानें स्वरा भास्कर ने क्या कहा?

Highlights द कश्मीर फाइल्स के अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, अगर प्रलय सही है तो कश्मीरी पंडितों का पलायन भी सही ह। कांग्रेस- शिवसेना ने नदव लापिड के बयान का समर्थन किया है। भाजयुमो उपाध्यक्ष ने नदव को बताया नाजी समर्थक

मुंबईः इजराइली फिल्म निर्माता व अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के जूरी प्रमुख नदव लापिड के बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। इस विवाद को लेकर कई फिल्म अभिनेताओं ने अपनी राय दी है। वहीं इस मुद्दे पर राजनेताओं के बयान भी सामने आए हैं। जबकि विवादों के बीच इजराइली निर्माता के बयान पर इजरायल के राजदूत ने माफी मांग ली है।

लापिड द्वारा 'द कश्मीर फाइल्स' को अश्लील और 'दुष्प्रचार करने वाली' फिल्म बताने के बाद इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सच सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि यह लोगों को झूठा बना सकता है। वहीं द कश्मीर फाइल्स के अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि सत्य हमेशा असत्य पर विजय प्राप्त करेगा। गौरतलब है कि गोवा में 53वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के जूरी प्रमुख और इज़राइली फिल्मकार नदव लापिद ने 'द कश्मीर फाइल्स' को 'दुष्प्रचार करने वाली' और 'भद्दी' फिल्म बताया था।

विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया- ''सुप्रभात। सच सबसे खतरनाक चीज है। यह लोगों को झूठा बना सकता है।'' गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स को विवेक अग्निहोत्री ने ही लिखा और निर्देशित किया है जो जी स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद समुदाय के कश्मीर से पलायन पर आधारित है।

इस फिल्म ने राजनीतिक दलों के बीच बहस भी शुरू कर दी थी जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित कई राज्यों ने इसे मनोरंजन कर से छूट दी थी। अनुपम खेर ने महान अमेरिकी फिल्म निर्माता स्टीवन स्पिलबर्ग की प्रख्यात होलोकास्ट ड्रामा 'शिंडलर्स लिस्ट' की तस्वीरों के साथ ही 'द कश्मीर फाइल्स' की एक तस्वीर भी पोस्ट की। 'शिंडलर्स लिस्ट' 1993 में आयी फिल्म थी जो जर्मन उद्योगपति ऑस्कर शिंडलर पर आधारित थी जिन्होंने एक हजार से ज्यादा पोलिश-यहूदी शरणार्थियों को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अपनी फैक्ट्रियों में काम देकर विनाश से बचाया था।

अभिनेता ने कहा, 'झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी तुलना में यह हमेशा सच से छोटा होता है।' अनुपम खेर ने कहा कि 'अगर प्रलय सही है तो कश्मीरी पंडितों का पलायन भी सही है। ये पूर्व नियोजित लगता है क्योंकि इसके बाद टूलकिट गैंग सक्रिय हो गए। उनके लिए इस तरह का बयान देना शर्मनाक है।'

इफ्फी 2022 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए लापिड ने कहा कि फिल्म समारोह में इस फिल्म का प्रदर्शन किए जाने से वह "परेशान और हैरान" हैं। इस समारोह में खेर और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हुए। इस फिल्म पर लापिड की टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है और इस पर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने फिल्म निर्माता की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें 'शर्मिंदा' होना चाहिए क्योंकि उन्होंने फिल्म महोत्सव में जज के पैनल की अध्यक्षता करने के भारत के निमंत्रण का 'सबसे अधिक दुरुपयोग' किया। गिलोन ने सिलसिलेवार ट्वीट कर एक खुले पत्र में कहा कि लापिद को 'शर्मिंदा' होना चाहिए और उन्होंने इसकी वजह भी दी। उन्होंने कहा, 'मैं इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा करता हूं। इसका कोई औचित्य नहीं है। यह यहां कश्मीर मुद्दे की संवेदनशीलता दिखाता है।'

अंतरराष्ट्रीय फिल्म जूरी का हिस्सा रहे भारतीय फिल्म निर्देशक सुदिप्तो सेन ने लापिड के बयान से दूरी बनायी। उन्होंने कहा कि लापिड के बयान उनकी निजी राय है। लापिड के बयान पर भाजपा के गोवा प्रवक्ता सेवियो रोड्रिगेज ने मीडिया से कहा, 'फिल्म निर्माता तथा इफ्फी जूरी प्रमुख नदव लापिद द्वारा 'द कश्मीर फाइल्स' पर दिया बयान पूर्व में कश्मीरी हिंदुओं द्वारा झेली गयी भयावहता का अपमान है।'

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, भाजपा ने द कश्मीर फाइल्स का जमकर प्रचार किया। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस फिल्म को खारिज कर दिया। जूरी प्रमुख नदव लापिद ने इसे 'दुष्प्रचार करने वाली, भद्दी फिल्म - फिल्म महोत्सव के लिए अनुचित बताया।' शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इजराइली फिल्म निर्माता के भाषण का वीडियो लिंक साझा किया। उन्होंने कहा, 'कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय के एक संवेदनशील मुद्दे को दुष्प्रचार की वेदी पर बलिदान कर दिया गया।'

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर इजरायली फिल्म निर्माता नदव लापिड की टिप्पणी की निंदा की है और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रकाश ने कहा नदव को "हिंदू-घृणा करने वाला कट्टरपंथी" कहा और यहां तक ​​कहा कि वह "नाजी समर्थक से कम नहीं है।"

बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए पहचाने जाने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में लापिड की टिप्पणियों को लेकर एक खबर का लिंक साझा किया। उन्होंने कहा, 'जाहिर तौर पर यह दुनिया के लिए साफ है...।' भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने लापिद द्वारा 'द कश्मीर फाइल्स' की निंदा किए जाने की तुलना नरसंहार को खारिज किए जाने से की, जिसमें हिटलर सरकार ने लाखों यहूदियों की हत्या कर दी थी। मालवीय ने कहा, 'लंबे समय तक लोगों ने नरसंहार को भी मानने से इनकार कर दिया था तथा शिंडलर्स लिस्ट को दुष्प्रचार बताया था जैसा कि कुछ लोग कश्मीर फाइल्स के साथ कर रहे हैं। अंतत: सच की जीत होती है।' अभिनेत्री-फिल्म निर्माता नंदिता दास ने भी अपने ट्विटर पेज पर खबर साझा की है।

