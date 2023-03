ललित मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- "वैश्विक घोटालेबाज अब कर रहे पीएम का बचाव"

Highlights ललित मोदी ने ब्रिटेन में राहुल गांधी पर केस करने की दी धमकी कांग्रेस ने ललित मोदी के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना कांग्रेस का आरोप पीएम मोदी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विदेश से मदद ले रहे हैं

नई दिल्ली: आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 'मोदी उपनाम' मामले में जब से अदालत जाने की सूचना दी है तब से कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के कई नेता एक ओर से ललित मोदी के नाम पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है।

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, "यह एक निचला स्तर है कि वैश्विक घोटालेबाज ललित मोदी जो भाजपा की निष्क्रियता के कारण विदेशों में आलीशान जीवन का आनंद ले रहे हैं, अब पीएम मोदी के बचाव में आ रहे हैं।" कांग्रेस ने गुरुवार को ललित मोदी के राहुल गांधी के खिलाफ किए ट्वीट को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है।

Lalit Modi is a fugitive in multi-million dollar frauds whose cowardice made him run away. He now enjoys a plush life abroad thanks to BJP’s inaction. It’s laughable if he thinks anyone takes him seriously. A new low for PM Modi, that global scamsters are coming to his defence.

इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या अब साहेब राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए विदेश से मदद ले रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या आदि पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का दवाब डाला जाएगा?

दरअसल, ललित मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे, आईपीएल के संस्थापक मोदी ने सवाल करते हुए कहा, "मुझे किस आधार पर भगोड़ा कहा जा रहा है, मैं कभी दोषी नगीं ठहराया गया है और वह एक सामान्य नागरिक है।"

ललित मोदी यहीं नहीं रूके उन्होंने विपक्ष की कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष पर प्रतिशोध की भावना रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने हमेशा से गांधी के लगभग हर सहयोगी को यह कहते सुना है कि मैं भगोड़ा हूं। क्यों और कैसे और मुझे आज तक कब दोषी ठहराया गया है?

पप्पू उर्फ राहुल गांधी के विपरीत, मैं अब एक सामान्य नागरिक हूं। ललित मोदी ने कहा कि लगता है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है इसलिए वह गलत जानकारी रखते हैं या तो बदले की भावना में ऐसा करते हैं।

