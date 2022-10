कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए जारी की प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया, राहुल, खड़गे और प्रियंका सहित कई दिग्गज करेंगे प्रचार

Highlights कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की लिस्ट में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित 40 अन्य नेताओं का नाम है कांग्रेस के यह नेता हिमाचल के लिए तैयार घोषणा पत्र जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य करेंगे

दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रचार की कामन जिनके हाथों में रहेगी उनमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं।

कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट न जारी से पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने धर्मशाला में राहुल गांधी पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बहाने जबरदस्त हमला बोला था और आरोप लगाया था कि राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव में पहले ही कांग्रेस के हार को स्वीकार तक चुके हैं। इसलिए वो विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने की बजाय केरल और कर्नाटक की यात्रा कर रहे हैं।

Congress releases its list of campaigners for upcoming Himachal Pradesh Assembly polls



Party's outgoing president Sonia Gandhi, party pres-elect Mallikarjun Kharge, MP Rahul Gandhi, party leaders Priyanka Gandhi Vadra, Ashok Gehlot, Bhupesh Baghel and Anand Sharma to campaign pic.twitter.com/RdzSuMT72m