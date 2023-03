WATCH: "नरेंद्रे मोदी डरता है....पुलिस को आगे करता है" NSE स्टॉक एक्सचेंज के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए नारे लगाने वाले कार्यकर्ता

Highlights नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर कांग्रेस नेताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पीएम मोदी और अडानी को लेकर नारे भी लगाए गए है। ऐसे में पुलिस ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बाहर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी द्वारा इस घटना के कई फोटो जारी किए है जिसमें नेताओं को बस में बैठाते हुए देखा गया है।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जमीन पर लेटे कांग्रेस नेता को पुलिस उठाकर बस में बैठाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी को लेकर कई बयान दिए है और कहा है कि पीएम मोदी और अडानी एक है तब से कांग्रेस अडानी समूह को घेर रही है। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी और अडानी समूह को लेकर कई दावे भी किए है।

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अडानी समूह और पीएम मोदी को राहुल गांधी द्वारा निशाना साधा जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जगह-जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे है। इसी कड़ी में बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पीएम मोदी और अडानी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है।

#WATCH | Mumbai police detain Congress leaders who were protesting against Gautam Adani, outside NSE stock exchange in Mumbai pic.twitter.com/s38mMGm4NR