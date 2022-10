Congress President Poll: बदलाव नहीं ला सकते खड़गे, थरूर ने कहा-गांधी परिवार और कांग्रेस डीएनए एक, जानें बड़ी बातें

Highlights मतगणना 19 अक्टूबर को होगी और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कोई युद्ध नहीं है। हम दुश्मन नहीं हैं, यह युद्ध नहीं है।

नई दिल्लीः झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का नामांकन पत्र शनिवार को खारिज होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे औरशशि थरूर के बीच है। शशि थरूर ने कहा कि वह पार्टी में बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता नहीं ला सकते है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को नागपुर में महात्मा गांधी स्मारक पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कोई युद्ध नहीं है। हम दुश्मन नहीं हैं, यह युद्ध नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खड़गे जी एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनके लिए दौड़ से बाहर क्यों नहीं हो जाता?

मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, लेकिन यह हमारी पार्टी के भविष्य के लिए एक चुनाव है। जिस तरह से हम पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें मतभेद हैं। खड़गे जी हमारे नेतृत्व का हिस्सा हैं और गांधी परिवार के अलावा वह कांग्रेस पार्टी के शीर्ष तीन नेताओं में से हैं। लेकिन उनके जैसे नेता बदलाव नहीं ला सकते हैं और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखेंगे। मैं बदलाव लाऊंगा।

Shashi Tharoor says he represents change in the Congress which a leader like Mallikarjun Kharge can't bring about



