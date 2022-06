दिल्ली पुलिस पर महिला सांसद ने लगाया कपड़े फाड़ने का आरोप, वीडियो शेयर कर शशि थरूर ने कही ये बात

Highlights दिल्ली पुलिस के कथित आचरण की निंदा करते हुए शशि थरूर ने जवाबदेही की मांग की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई करने का आग्रह किया। जोतिमणि ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की।

नई दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्विटर पर कांग्रेस सांसद जोतिमणि का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने पीटा था। ट्वीट करते हुए थरूर ने लिखा, "यह किसी भी लोकतंत्र में अपमानजनक है। एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ इस तरह से व्यवहार करना शालीनता के हर भारतीय मानक का उल्लंघन है, लेकिन लोकसभा सांसद के साथ ऐसा करना एक नया निम्न स्तर है।"

दिल्ली पुलिस के कथित आचरण की निंदा करते हुए शशि थरूर ने जवाबदेही की मांग की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई करने का आग्रह किया। बता दें कि वीडियो में तमिलनाडु के करूर का प्रतिनिधित्व करने वाली जोतिमणि ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें एक अपराधी की तरह घसीटा। इसके बाद वह अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाने के लिए उठी और आरोप लगाया कि पुलिस ने भी उन्हें पानी देने से मना कर दिया।

This is outrageous in any democracy. To deal with a woman protestor like this violates every Indian standard of decency, but to do it to a LokSabha MP is a new low. I condemn the conduct of the ⁦@DelhiPolice⁩ & demand accountability. Speaker ⁦@ombirlakota⁩ please act! pic.twitter.com/qp7zyipn85