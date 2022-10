कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किया विवादित ट्वीट, भाजपा ने जताई कड़ी आपत्ति, जानें पूरा मामला

Highlights कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के 'गुजरात के नमक' वाले बयान पर टिप्पणी की है। उनके इस टिप्पणी को लेकर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 'नमक' वाले बयान पर टिप्पणी करने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी को लेकर भाजपा ने भी सवाल उठाया है।

उदित राज के ट्वीट पर बोलते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा है कि राष्ट्रपति को लेकर इस तरीके का बयान चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दिया है।

आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ दिन पहले दो दिन के लिए गुजरात के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि और वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया।

इस कार्यक्रम में उन्होंने नमक को लेकर बयान दिया और कहा कि देश का 76 फीसदी नमक गुजरात में बनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि देशवासी गुजरात में बना नमक खाते है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, 'द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद्द है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। खुद नमक खाकर जिंदगी जिएं तो पता लगेगा।'

Words used for President Murmu by Congress leader Udit Raj worrisome, unfortunate. This isn't the 1st time they've used such words. Congress' Adhir Ranjan Chowdhury did it too. This reflects their anti-tribal mindset: BJP spokesperson Sambit Patra on Udit Raj's tweet pic.twitter.com/pWgi2L7zDA