'कंगना अगर तमिलनाडु आती हैं तो उन्हें थप्पड़ मार दें', कांग्रेस नेता ने किसानों को दी अजीब नसीहत, BJP सांसद ने दिया जवाब

Kangana Ranaut News: तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केएस अलागिरी ने यह कहकर आक्रोश भड़का दिया है कि अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत को खेतिहर महिलाओं पर उनकी टिप्पणी के लिए थप्पड़ मारा जाना चाहिए। रनौत ने इस पर कड़ा जवाब देते हुए, स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के अपने अधिकार का दावा किया और आलोचनाओं के बावजूद तमिलनाडु के लोगों के समर्थन का दावा किया।

Kangana Ranaut News: एक्ट्रेस से राजनेत्री बनी कंगना रनौत पर तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केएस अलागिरी ने विवादित बयान देकर मुद्दा भड़का दिया है। केएस अलागिरी ने कंगना को लेकर कहा कि अगर कंगना रनौत तमिलनाडु में आती है तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। 

यह अजीबो-गरीब बयान देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "कल, 10-15 किसान मेरे पास आए और बताया कि कंगना रनौत ने एक बार प्रेस को खेतिहर महिलाओं के बारे में बताया था कि वे कमज़ोर ज़मीन पर काम कर रही हैं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भले ही वे महिलाएँ खेतों में काम कर रही हों, लेकिन वे बहुत तत्पर और बहादुर हैं, और कुछ भी हासिल करने में सक्षम हैं... उन्होंने (कंगना रनौत) तुरंत जवाब दिया कि अगर उन्हें ₹100 दिए जाएँ, तो वे कहीं भी आ-जा सकती हैं... मैं हैरान रह गया। यह महिला, जो एक मौजूदा सांसद हैं, खेतिहर महिलाओं की आलोचना क्यों कर रही हैं? वे ग्रामीण भारत से आती हैं।"

दरअसल, निलंबित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के दौरान, हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद रनौत ने सोशल मीडिया पर एक विरोध स्थल पर एक बुजुर्ग महिला को वहाँ बैठने के लिए ₹100 दिए जाने के बारे में अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया था। व्यापक आलोचना का सामना करने के बाद, अभिनेता ने वह पोस्ट हटा दिया।

अलागिरी ने खेतिहर मज़दूरों से कहा कि अगर रनौत "हमारे इलाके" में आती हैं, तो उन्हें उन्हें वैसे ही थप्पड़ मारना चाहिए जैसे पिछले साल चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के सिपाही ने उन्हें थप्पड़ मारा था।

अलागिरी ने कहा, "कुछ महीने पहले, जब यह महिला (रनौत) हवाई अड्डे गई थीं, तो एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मारा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 'वह जहाँ भी जाती हैं, सबको गालियाँ देती हैं और उनके शब्द बहुत भद्दे होते हैं।' मैंने खेतिहर मज़दूरों से कहा कि अगर वह हमारे इलाके में आती हैं, तो आपको भी हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तभी वह अपनी गलती सुधारेंगी।"

कंगना ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पूरे भारत में "जहाँ चाहें जा सकती हैं"। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पत्रकारों से कहा, "कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर कुछ लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, तो और भी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं।"

कंगना ने कहा कि 'थलाइवी' में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की भूमिका निभाने के बाद उन्हें तमिलनाडु में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रनौत ने दावा किया कि हाल ही में तमिलनाडु के विपक्षी सांसदों ने भी उन्हें "थलाइवी" कहा था।

कंगना ने कहा, "एक व्यक्ति के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।"

